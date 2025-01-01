Google обяви, че ще изпълни изискването на южнокорейското правителство да замъглява чувствителни сателитни изображения в картографските си услуги – решение, което отваря път за по-сериозна конкуренция с местните навигационни платформи, предаде АФП.

Южна Корея е една от малкото държави в света, наред с Русия и Китай, където Google Maps не функционира пълноценно. Причината е законово изискване ключови геопространствени данни да се съхраняват на сървъри в страната – нещо, което американската компания дълго време отказваше. Така местни технологични гиганти като Naver и Kakao доминират пазара за карти и навигация, което създава трудности за чуждестранните посетители.

За първи път Google официално потвърди промяната в позицията си. „Вече потвърдихме пред правителството ангажимента си да замъгляваме сателитните изображения, както се изисква, и ще проучим възможността да придобиваме изображения от одобрени корейски доставчици, когато това е уместно,“ заяви пред медиите вицепрезидентът Крис Търнър.

С това развитие приключва почти 20-годишен спор, в който Google настояваше да получи достъп до детайлни карти на Южна Корея, за да предлага пълни пешеходни и автомобилни маршрути, докато Сеул отказваше износа на такива данни по съображения за национална сигурност.

Търнър подчерта, че компанията ще „инвестира значително време и ресурси“, за да премахне координатите на стратегически обекти от своите карти.

Достъпът до Google Maps се превърна и в тема на последните търговски преговори между Сеул и Вашингтон, в рамките на които Южна Корея успя да договори намаление на американски мита в последния момент от президента Доналд Тръмп. От президентството в Сеул потвърдиха, че въпросът за високоточните картографски данни е бил сред най-обсъжданите между търговските министри на двете страни, но добавиха, че „не са направени допълнителни отстъпки от наша страна“.

Според източници на АФП южнокорейските власти все още водят разговори с Вашингтон, като износът на високоточни карти остава на масата като възможност. |БГНЕС