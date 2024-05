Google News Showcase

Две холивудски легенди се завърнаха на филмовия фестивал в Кан, като Кевин Костнър представи своя мащабен уестърн, финансиран със собствени средства, а Деми Мур се завърна в изпълнен с кървища хорър.Звездните премиери се състояха по средата на най-известния филмов фестивал в света, където в момента се говори за "Емилия Перес" - мюзикъл за транссексуален наркобарон с участието на Селена Гомес.Епичният уестърн " Horizon, an American Saga" е страстен проект за Костнър, който сподели пред АФП, че е започнал да работи по сценария през 1988 г.Въпреки че има огромен успех с уестърни, сред които наградените с "Оскар" " Танцуващият с вълци", "Open Range" и телевизионният "Йелоустоун", той не може да намери студио, което да финансира сценария му."Но аз го харесах и затова реших да напиша четири, което е много американско от моя страна - лудост", казва Костнър, който сам финансира проекта.Премиерата на първия филм се състоя на 19 май в Кан на специална прожекция извън основния конкурс за "Златна палма". Заснет е и втори филм, който ще бъде пуснат по кината в световен мащаб това лято." Horizon" проследява множество герои и сюжетни линии на жестоката граница, когато европейците създават селища върху земите на коренните американски жители.Костнър участва в главните роли заедно със Сиена Милър и Сам Уортингтън.Критиците не са впечатлени, като "Холивуд рипортър" го определя като "тромав филм".Друга американска звезда ветеран,, заема централно място във филма на ужасите " The Substance", който се занимава с огромния натиск, който обществото оказва върху жените, за да поддържат телесното си съвършенство с напредването на възрастта.Мур участва в няколко хитови филма през 90-те години на миналия век, сред които "Призрак", "Няколко добри мъже", "Неприлично предложение" и "G.I. Джейн".Тазгодишното издание на Кан е забележително завръщане на червения килим, след като години наред Мур влизаше в заглавията на вестниците повече заради браковете си с Брус Уилис и Аштън Къчър, отколкото заради актьорската си игра.Ултраграфичният филм предизвикваше възгласи и бурни овации по време на прожекцията си, а също така се представи много по-добре в рецензиите.Deadline нарече филма "най-интелигентният и най-ужасяващ хорър пробив на годината", а Variety определи Мур като "нищо повече от безстрашна"." The Substance", режисиран от Корали Фаржоа, е сред 22-те филма, които се състезават за най-голямата награда на фестивала в Кан - Златната палма.