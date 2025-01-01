Перфектната почивка невинаги изисква дълги километри, самолетни билети и сложна организация. Понякога е достатъчно просто да оставим града зад себе си и да стигнем до място, където тишината, природата и спокойствието задават темпото, а въздухът ухае на простор.

Именно такова място е Комплекс Тракиец в село Житница - съчетание от релакс зона, конна база, просторни зелени площи и уютна атмосфера, което превръща и най-краткото бягство в истински рестарт!

Релакс за ден или уикенд - изборът е ваш

Тракиец е от онези комплекси, които са отличен избор както за кратък следобеден релакс, така и за цял уикенд далеч от рутината. Може да дойдете сутрин, да се потопите в топлия вътрешен басейн, да релаксирате в сауната и парната баня, да хапнете нещо вкусно и в края на деня да се чувствате като след мини ваканция. А ако решите да останете за целия уикенд, спокойствието на мястото ще ви върне енергията, която градът често отнема.

Конната база - най-ценното бижу на Тракиец

Едно от най-уникалните преживявания в комплекса е конната база, която е истинско съкровище за любителите на животните и откритите пространства. Езда сред природата, занимания за начинаещи, възможност да наблюдавате красивите коне в просторните им боксове - всичко тук е създадено с уважение към животните и любов към спорта. Гостите на Тракиец споделят, че именно срещата с конете е моментът, който е превърнал почивката в нещо специално.

Минерален басейн и SPA зона - за пълен рестарт

Тракиец предлага уютна и добре организирана релакс зона, в която да отделите време само за себе си. На разположение са вътрешен отопляем басейн, сауна, парна баня, джакузи и зона за почивка с гледка към зеленината. Тук е лесно да забравите за напрежението - топлата вода и спокойната атмосфера правят чудеса.

Природа, която ви прегръща от първата минута

Житница е място, където хоризонтът е широк, полетата са зелени, а въздухът е чист и лек. Самият комплекс е разположен сред простор, в който природата е не просто фон, а част от усещането. Разходка след закуска, следобедно кафе на терасата, мълчание между двама души, които се наслаждават на откритото пространство - тук природата буквално връща баланса.

Близо до града, но далеч от шума

Един от големите плюсове на Тракиец е, че се достига бързо и лесно, което го прави идеален вариант както за уикенд, така и за еднодневно бягство. Не губите време в път - използвате го за почивка!

Комплекс Тракиец е от онези специални места, които комбинират в себе си всичко необходимо за истински качествена почивка - природа, релакс зона, конна база, уют, пространство и чувство за грижа. Затова е идеалното място както за уикенд, така и за импулсивна еднодневна почивка - когато просто имате нужда да поемете въздух отново.