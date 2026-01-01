Българският лев официално излезе от обращение и гражданите вече се разплащат единствено с евро. Как се справят търговците и потребителите в югозападната част на страната и има ли нарушения при приемането на новата валута?

"Нашата работа ще приключи тогава, когато сме абсолютно сигурни, че всеки гражданин е разбрал и е свикнал с новата парична единица. Вече втори ден нашата парична единица е еврото, днес е първият работен ден, и се надявам процесът, който вървеше през последните седмици, да продължи и днес", коментира областният управител на Благоевград Георги Динев.

Проверка на екипа на БНТ в малките населени места на област Благоевград показа, че преминаването към еврото е минало сравнително спокойно. Местните жители се адаптираха бързо, а търговците отчитат, че клиентите вече плащат само в евро.

"Ще свикнем с тях, много са лъскави и ние не можем да ги разпознаем кое е левче, кое е 50. Ще свикнем, нямаме избор."

"Взимаме от банкомата и почваме да пазаруваме".

"Аз съм ги оправила, само 10 стотинки имам от старото, другото е в евро."

Областният управител допълни:

„Фрапиращи случаи на необосновано повишаване на цените няма. От 250 извършени проверки в област Благоевград само 58 нарушения бяха констатирани, което е под очаквания процент. Проверки ще продължат, а гражданите могат да подават сигнали при нарушения.“

Така преминаването към еврото започва плавно, с готовност на институциите да реагират и с активното участие на потребителите, за да се гарантира стабилен преход към новата валута.