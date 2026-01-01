50-годишна жена е била намушкана до смърт в „оживен“ район в северозападната част на Лондон, съобщи полицията.

Служители на реда са били повикани около 16:00 часа местно време на 31 януари по сигнал за намушкване на улица Паунд Лейн в района Уилсдън, се посочва в изявление на Лондонската столична полиция.

Заедно с екип на Лондонската служба за спешна медицинска помощ полицаите са открили 50-годишната жена с прободни рани.

„Въпреки усилията на спешните служби, за съжаление тя беше обявена за починала на място“, се казва в изявлението.

От полицията добавиха, че близките роднини на жертвата са били уведомени и получават подкрепа от специализирани служители.

„30-годишен мъж беше арестуван по-късно същата вечер по подозрение в убийство“, съобщиха органите на реда, като допълниха, че той остава в ареста в полицейски участък в северната част на Лондон. Смята се, че заподозреният и жертвата са се познавали.

„Този инцидент се е случил в оживена част на Уилсдън“, заяви главният детектив-инспектор Ребека Уудсфорд.

Тя подчерта, че към момента няма данни разследването да сочи по-широк риск за обществената безопасност.

Детектив-суперинтендант Тони Белис също отбеляза, че властите смятат случая за изолиран инцидент и няма информация, която да предполага по-широка заплаха за обществото.