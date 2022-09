Тази есен се очаква да излезе филмът "Blonde", проследяващ трагичната съдба на Мерилин Монро, пише каналът на Ралица Петровa във vbox7И докато на пръв поглед продукцията изглежда просто като поредния проект, фокусиращ се върху филмовата икона (само в последно време излязоха две документалки за Мерилин – Beauty Is Pain от 2021 и The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes от 2022), то историите около лентата са повече от любопитни. Главната роля в Blonde се изпълнява от актрисата, която твърди, че снимачната площадка била посетена не от друг, а… духа на самата Мерилин.Точно така: по време на пресконференция на Филмовия фестивал във Венеция Ана сподели, че почувствала, докато играела ролята. „Мерилин беше всичко, за което можех да мисля, говоря и сънувам… тя беше с нас,“ отсича звездата. „И вярвам, че остана доволна от това как разказахме историята ѝ.“ Уточнява, че покойната актриса показвала кога нещо не ѝ харесва: „Ако не одобряваше как заснемаме дадена сцена, тя буташе неща,“ твърди Ана. „Сигурно звучи странно, но е така – целият екип го усети!“Режисьорът на филма –, се съгласява: „Процесът по заснемане на "Blonde" на моменти определено наподобяваше сеанс с отвъдното,“ казва той. Думите на Ана и Андрю предизвикаха смесени реакции у феновете, много от които смятат, че Холивуд злоупотребява с образа на Мерилин. След десетки филми относно нейния живот и хиляди сувенири с образа ѝ, мнозина смятат, че е време да оставим култовата актриса да почива в мир.Що се отнася до "Blonde", филмовите критици на сайта Rotten Tomatoes заключават, че: „Филмът се опитва да осъди експлоатацията на Мерилин Монро, но всъщност допринася към нея.“ Дали това наистина е така ще можем да разберем на, когато е премиерата на лентата по Netflix.