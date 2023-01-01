Силистра избира между петима кандидати за кмет на града.



Ето кои са те:



Александър Николаев Сабанов - НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ

Ивелин Статев Иванов - ПП ГЕРБ

Георги Минчев Георгиев - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

Петко Драганов Добрев - ВЪЗРАЖДАНЕ

Мария Христова Илчева-Иванова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Досегашният кмет на Силистра е Юлиян Найденов от 2011 г.



Изборният ден започва в 7:00 и се очаква да приключи в 20:00 часа.