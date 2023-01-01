Силистра избира между петима кандидати за кмет на града.
Ето кои са те:
Александър Николаев Сабанов - НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ
Ивелин Статев Иванов - ПП ГЕРБ
Георги Минчев Георгиев - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Петко Драганов Добрев - ВЪЗРАЖДАНЕ
Мария Христова Илчева-Иванова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Досегашният кмет на Силистра е Юлиян Найденов от 2011 г.
Изборният ден започва в 7:00 и се очаква да приключи в 20:00 часа.
Ето кои са те:
Александър Николаев Сабанов - НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ
Ивелин Статев Иванов - ПП ГЕРБ
Георги Минчев Георгиев - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Петко Драганов Добрев - ВЪЗРАЖДАНЕ
Мария Христова Илчева-Иванова - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Досегашният кмет на Силистра е Юлиян Найденов от 2011 г.
Изборният ден започва в 7:00 и се очаква да приключи в 20:00 часа.