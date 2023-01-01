38,13% е избирателната активност в Област Хасково към 16:00 часа. В областта са гласували близо 75 405 души.

Най-висока е избирателната активност в Маджорово с 59,64% и Тополовград с 55,50%. 

Ето избирателната активност по места в Хасковско към 16:00 часа:

- Хасково - 36,44%

- Харманли - 33,07%

- Тополовград - 55,05%

- Стамболово - 51,14%

- Симеоновград - 45,28% 

- Свиленград - 38,02% 

- Минерални бани - 52,64%

- Маджарово - 59,64%

- Любимец - 40,44%

- Ивайловград - 49,97%

- ДИмитровград - 32,24%

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Агенция "Фокус"

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