38,13% е избирателната активност в Област Хасково към 16:00 часа. В областта са гласували близо 75 405 души.



Най-висока е избирателната активност в Маджорово с 59,64% и Тополовград с 55,50%.



Ето избирателната активност по места в Хасковско към 16:00 часа:



- Хасково - 36,44%



- Харманли - 33,07%



- Тополовград - 55,05%



- Стамболово - 51,14%



- Симеоновград - 45,28%



- Свиленград - 38,02%



- Минерални бани - 52,64%



- Маджарово - 59,64%



- Любимец - 40,44%



- Ивайловград - 49,97%



- ДИмитровград - 32,24%