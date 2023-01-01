38,13% е избирателната активност в Област Хасково към 16:00 часа. В областта са гласували близо 75 405 души.
Най-висока е избирателната активност в Маджорово с 59,64% и Тополовград с 55,50%.
Ето избирателната активност по места в Хасковско към 16:00 часа:
- Хасково - 36,44%
- Харманли - 33,07%
- Тополовград - 55,05%
- Стамболово - 51,14%
- Симеоновград - 45,28%
- Свиленград - 38,02%
- Минерални бани - 52,64%
- Маджарово - 59,64%
- Любимец - 40,44%
- Ивайловград - 49,97%
- ДИмитровград - 32,24%
Най-висока е избирателната активност в Маджорово с 59,64% и Тополовград с 55,50%.
Ето избирателната активност по места в Хасковско към 16:00 часа:
- Хасково - 36,44%
- Харманли - 33,07%
- Тополовград - 55,05%
- Стамболово - 51,14%
- Симеоновград - 45,28%
- Свиленград - 38,02%
- Минерални бани - 52,64%
- Маджарово - 59,64%
- Любимец - 40,44%
- Ивайловград - 49,97%
- ДИмитровград - 32,24%