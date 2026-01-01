Започнала професионалния си път като журналист, развила политическите си възгледи в Българската социалистическа партия и два мандата стояла до държавния глава Румен Радев, скоро Илияна Йотова ще поеме домакинството на „Дондуков“ 2 като президент – първата жена у нас, която заема тази длъжност.

Илияна Йотова е българска журналистка и политик от Българската социалистическа партия. Тя е представител на България в Европейския парламент в периода 2007–2017 г. и вицепрезидент на Република България от 2017 г.

Родена е на 24 октомври 1964 г. Завършва българска филология с втора специалност френска в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1989 г. Професионалната ѝ кариера започва в Българската национална телевизия, където между 1990 и 1997 г. работи като репортер, редактор и водещ, а по-късно заема и поста директор на дирекция „Новини и актуални предавания“.

През 1997 г. поема ръководството на пресцентъра на Висшия съвет на БСП – позиция, която заема до 2007 г. От 2000 г. е член на Висшия съвет на партията, а от януари 2006 г. е заместник-председател на Градския съвет на БСП в София. През 2005 г. е избрана за народен представител в 40-ото Народно събрание от листата на „БСП – Обединена левица“, като изпълнява мандата си до 2007 г.

След края на парламентарната си дейност специализира в Националното училище по администрация във Франция и в Центъра по европейски науки в Страсбург. Участва активно в международни парламентарни формати, като председателства българската делегация в Парламентарната асамблея на франкофонията и е заместник-председател на парламентарната делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.

След изборите за Европейски парламент през май 2007 г. Илияна Йотова става евродепутат от групата на социалистите и демократите. В първия си мандат (2007–2009 г.) е член на Комисията за вътрешен пазар и защита на потребителите и на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. По време на втория си мандат е заместник-председател на Комисията за борба срещу организираната престъпност, корупцията и прането на пари, както и на Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС–Молдова. Тя е член още на Комисията по рибно стопанство, Комисията по петиции и Делегацията в Парламентарната асамблея „Евронест“, както и заместник-член на Комисията по заетост и социални въпроси, Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и Делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб.

На президентските избори през 2016 г. Йотова се кандидатира за вицепрезидент в тандем с Румен Радев. Кандидатурата е издигната от инициативен комитет с представител Стефан Данаилов. На 19 януари 2017 г. двамата полагат клетва пред Народното събрание, а на 22 януари официално встъпват в длъжност като президент и вицепрезидент на Република България.

Илияна Йотова владее френски и руски език. Омъжена е и има един син. Баща ѝ Малин Тодоров беше кмет на Сливница.