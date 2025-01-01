С гласуването в парламента правителството получи ново доверие, това заяви премиерът Росен Желязков. Вчера Народното събрание не прие и петия вот на недоверие към кабинета "Желязков".

"Вижда се, че за ефективен вот на недоверие липсват поне 20 гласа на народни представители, така че искам да благодаря да мандатоносителя ГЕРБ, на лидера на ГЕРБ за подкрепата, на ИТН за подкрепата, на БСП-ОЛ за подкрепата и на "ДПС-Ново начало", които макар че не са част от коалицията, подкрепят правителството. Ние имаме усещането за стабилност и доверие в мнозинството в българския парламент", посочи Желязков.

"По време на дебатите чухме същите неща, които сме чували в последните години. Не чухме, обаче, по какъв начин разделението на властите трябва да намери подкрепа от страна на политиците в България. Разбрахме, че политическата класа търси разрешаване на въпросите не в парламента, а на улицата. Освен това изглежда правосъдието не трябва да се търси в съдебната зала, а някъде другаде. Чухме и, че институциите не си взаимодействат. Според мен картината е друга - имаме нужда от стабилност, а проблемите трябва да адресираме в рамките на конституционно установения ред. Няма друг начин, освен да спазваме законите на страната, за да имаме необходимата платформа и за икономическо развитие, и за посрещането на потребностите на обществото - от работеща икономика, през доходи до съдебна система", смята той.

Относно създалото се задочно напрежение и размяна на реплики между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски за "самонадеяност", "Държава", "дълг" и "отговорност", министър-председателят беше лаконичен: "Правителството не е тази жица, през която трябва да преминава тока на политическото напрежение. Аз мисля, че гласуването вчера даде отговор на въпроса: Има ли, или няма доверие в правителството? Считам, че се ползваме с такова".

"Не мога да знам по какъв начин общуват министрите с парламентарните групи в НС. А и не виждам никакъв проблем в това - независимо дали с партиите от мнозинството, или опозицията. Това е работата на изпълнителната власт. Разделението на властите е базирано на принципа на взаимен контрол и баланс. Част от това е парламентарния контрол", каза премиерът Желязков на въпрос дали министрите се отчитат на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Премиерът, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов наблюдаваха учение на "Гранична полиция" край Созопол, в което участват четири кораба и над 70 служители на дирекцията.