Родният футбол, близки и приятели скърбят за Борислaв Михайлoв. Вълна от спомени и съболезнователни думи заляха социалните мрежи след тъжната вест за смъртта на една от легендите на българския футбол.

Той почина тази сутрин в София едва на 63 години.

Съпругата му Мария Петрова излезе с емоционален пост в социалните мрежи.

"Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с този велик човек! Благодаря, ти Борислав, че сподели живота си с мен. Благодарна съм за всичките красиви моменти, думи, подкрепа и любов, които си ми давал. Ти беше моя мир. Отиде си една вселена", написа тя.

Ники Михайлов се сбогува с баща си с емоционално послание в социалните мрежи.

"Татко, липсваш ми! Няма думи, които да опишат болката ми. Тази сутрин загубих не просто баща си – загубих своя герой, най-добрия си приятел и най-голямата си опора", написа той.

"​Благодаря ти за всяка прегръдка, за всеки урок, за думите, когато имах нужда от тях, и за безкрайната любов, с която ни обсипваше. Нищо няма да е същото. ​Почивай в мир, татко! Обичам те безкрайно. Ти ще продължиш да живееш във всеки един от нас!", пише Михайлов.

Николета Лозанова също написа емоционално послание в стори в Инстаграм.

„Искам да те запомня завинаги така – усмихнат. Борислава носи твоето име и носи твоята светлина. И всеки път, когато я погледна, виждам теб. Ти оставаш с нас. Завинаги”, написа тя.

Евгени Минчев също публикува снимка, придружена с емоционално послание.

"Бoби Михайлов. Една легенда си отиде. Да почива в мир. Съболезнования на близките", написа той.

Държавният глава Илияна Йотова, която изрази съболезнования на семейството и близките на Михайлов, заяви, че той е бил "достоен капитан, който не само изведе Пеневата чета до най-високите върхове на световния футбол, а прокара пътеки, които се превърнаха в олицетворение на футболна традиция, приемственост и наследство".

„Прощаваме се с човек, посветил себе си на любимия спорт и на развитието на младите футболни таланти“, посочи още президентът в съболезнователното си писмо до семейството, близките и приятелите на големия вратар. Илияна Йотова открои ролята на Борислав Михайлов като една от най-забележителните личности в историята на българския спорт – емблематична фигура на футболен клуб „Левски“ и националния отбор на България.

„Борислав Михайлов постави на колене едни от най-великите нападатели в световната футболна история. Днес постави на колене всички нас, остави ни безмълвни, но изпълнени с признание и гордост, че бяхме съвременници на невероятния успех на едно златно поколение“, подчертава президентът Йотова.

Друга легенда на българския футбол - Христо Стоичков, също написа емоционално послание. "Къде се забърза, Боби? Защо толкова рано? Нашият капитан, нашият лидер, нашият приятел ни напусна! Сълзите не могат да спрат! Ти беше велик човек и вратар! Толкова е тъжно! Събрахте се с Туньо в един по-хубав свят! Гледайте ни, напътствайте ни! Прегръщам те, приятелю! Поклон пред паметта ти!", написа Стоичков.

Красимир Балъков също излезе с емоционален пост в социалните мрежи.

Тежко е да приема, че вече го няма. Днес загубихме човек, който остави следа. Боби не беше просто име. Беше присъствие. Сила. Пример. Учител. За мен той беше повече от колега – беше приятел. От онези, които не се срещат често. С когото сме споделяли успехи, идеи, трудности. Почивай в мир, Боби. Няма да те забравим.

Ники Кънчев също написа емоционално послание.

"Сбогом на Бoби Михайлoв, който днес сутринта е починал! Донесе ни много радост с националния отбор и в Щатите и после! Спаси ни много пъти!

Беше достоен съперник с “Левски”! За останалото историята ще си каже думата! Поклон!", написа Кънчев.

Председателят на БОК Весела Лечева също написа емоционален пост.

"Михайлов беше един от най-добрите вратари в историята на българския футбол, а милиони сънародници свързват кариерата му с онова паметно американско лято - Мондиал 1994 в САЩ.

Днес не искам да слагам черно-бяла снимка, защото Боби беше цветен в живота си. Съболезнования на семейството и близките. Днес българският футбол и спорт скърбят", пише тя.

Българсkият футболeн съюз потвърди новината за кончината на бившия президент Борислaв Михайлoв. От централата посочиха някои от най-забележителните постижения в спортната му кариера и добавиха, че той е човек, който "посвети значителна част от живота си на развитието и управлението на българския футбол".

Валери Божинов изрази скръбта си след смъртта на Борислав Михайлов с емоционален пост в социалните мрежи.

В публикацията си той написа:

„Днес си отиде човек, който беше част от нашите спомени, нашите победи и нашата вяра. Боли, защото с Боби Михайлов си тръгва не само легенда, а част от едно поколение, което ни учеше да мечтаем. Той беше повече от вратар – беше характер, дух, лице на българския футбол. Остави след себе си тишина, която тежи, и история, която никой няма да изтрие. Поклон пред паметта му. Светъл път, Боби. Оставаш в сърцата ни. Моите съболезнования към семейството и близките. Ще ни липсваш, Ел Гранде Президенте. Завинаги в моето сърце и душа. Обичам те.“

Големият вратар на България бе в тежко състояние от края на миналата година след прекаран инсулт. На 24 ноември миналата година стана ясно, че той е приет в болница. Именитият бивш играч на "Левски" се почувствал зле в дома си, след което потърсил медицинска помощ. Изследванията установили, че става дума за инсулт.

Отборът на ЦСКА също изрази съболезнования към семейството, близките и ПФК Левски заради смъртта на легендата на "сините" Борислaв Михайлoв. Поклон пред паметта му!", написаха от "червения клуб" на официалната си страница.