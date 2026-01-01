Във връзка с началото на полево обучение в рамките на няколко дни се извършва придвижване на личен състав и военна техника по републиканската пътна мрежа, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Колоните се ескортират от екипи на Служба "Военна полиция".

Полево лагерно обучение на военнослужещи от Четвърти артилерийски полк ще се проведе от 20 до 27 март на Учебен полигон "Корен".

В рамките на подготовката артилеристите ще имат тактически учения с бойни стрелби и комплексни тренировки. В полевата подготовка ще вземат участие и военнослужещи от Многонационалната бойна група на НАТО в България.

В края на 2025 г. на полигон "Корен" се състоя и многонационалното учение Stone Wall 25.