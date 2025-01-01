От 1 ноември стартира традиционната акция „Зима”, която цели да повиши вниманието на водачите по отношение на подготовката на автомобилите за предстоящия зимен сезон.

С цел превенция над поведението на водачите и пешеходците при зимни условия в рамките на акцията ще се проведат три кампании.

Стартира акция „Зима“, последен ден за подготовка на шофьорите

Първата кампания е „С безопасно пътно превозно средство през зимата” и ще се проведе от 1 до 10 ноември, като акцент ще са водачите на двуколесни превозни средства, индивидуалните електрически превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга. Ще се следи за изправност на светлините, наличие на светлоотразителни елементи, спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства и ПС с животинска тяга.

Втората кампания ще се проведе от 11 до 20 ноември под надслов „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”. Тя ще е насочена към поведението на пешеходците и на водачите спрямо пешеходците. Ще се осъществява контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане –неспазване светлините на светофарите, преминаване през ограждения, използване на мобилен телефон или друго устройство за комуникация или средство, отклоняващо вниманието. Водачите ще се следят за отдаване предимство на пешеходците.

Акция „Зима 2024“: Над 8747 проверки и 2484 нарушения в Смолянско

Третата кампания е „Безопасно шофиране през зимата” и ще се проведе от 21 до 30 ноември. Тя е насочена към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи.

През целия период на акция „Зима” „Пътна полиция” планира редица специализирани операции по главните, второстепенните и общинските пътища. Планирани са операции по метода широкообхватен контрол и контрол на водачите за употреба на алкохол и/или наркотици. По график се осъществяват беседи в учебните заведения и детските градини, които засягат темите за пътната безопасност.

От 1 до 15 ноември полицейските екипи ще извършват проверки и ще предупреждават за нередности, глоби ще са налагат след 15 ноември.

Задължение на водачите е да подготвят автомобилите за движение при зимни условия - смяната на гумите, изправността на светлините, чистачките, антифриза, горивото при пътуване на далечни разстояния и необходимостта от оборудване с вериги.

От отдел „Пътна полиция“ към Главна дирекция „Национална полиция“ са разработили съвети за безопасно пътуване през зимата: