Ще има ли увеличение на заплатите през 2026 година? Ново изследване на компания за управление на човешки ресурси разкрива нагласите на българските работодатели. 75% планират ръст на възнагражденията, а останалите 25% нямат такива намерения. 60% пък срещат затруднения при наемането на нови служители. За тези тенденции и за кои сектори важат те в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS говори Пламен Макавеев, изпълнителен директор на компания за управление на човешки ресурси, провела изследването. То се прави за шеста поредна година и се провежда два пъти годишно. Участват над 350 компании от 15 различни сектора в 28 областни града. Става дума за малки и големи фирми.

Данните сочат, че при над 50% от компаниите, които предвиждат увеличение на възнагражденията, ще има ръст за всички служители. Сред тях са фирмите от IT сектора, производството и търговията.

Малко над 41% от компаниите предвиждат самото увеличение да е между 6 и 10на сто, 27% от фирмите ще повишат заплатите с до 5%, а 5% планират повишението с между 11 и 20%. Едва 1,39% от фирмите ще дадат с над 20% повече на служителите си.

39% от компаниите, които са взели участие в проучването, са с между 51 и 200 заети.

Недостиг на кадри има в производството, логистиката, търговията и транспорта, посочи още Макавеев.

Темата коментираха и икономистът доц. Косьо Стойчев и финансовият анализатор Георги Захариев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Захариев посочи, че през последните години бизнесът масово увеличава заплатите, като това е функция на растящата икономика, недостига на кадри и вдигането на продуктивността на конкретни сектори заради изкуствения интелект.

Стойчев коментира, че тези данни сочат по-справедливо разпределение на стойността, която се създава от българския бизнес. Компаниите са започнали да осъзнават, че най-големият актив са хората, допълни той. И подчерта, че всеки ще се опита да задържи служителите, които работят добре и да привлече и други, за да надгражда. Повишаването на заплатите е естествен процес, който освен до ръст на доходите, ще доведе и до скок на цените, допълни още той.

Според Захариев ръстът ще бъде в определени сектори, защото в някои от тях липсата на работна ръка е основен двигател за увеличение на месечните възнаграждения. По негови думи при средната класа вероятно доходите няма да растат с такива стабилни темпове, както през последните години. Дори се очаква задържане.

Стойчев е на мнение, че в сферата на добива и земеделието, енергетиката и преработвателна промишленост, на услугите и държавното управление, както и в научната област, има сериозна диференциация. Причините са – те имат различен принос в брутния вътрешен продукт, към тях са насочени различни държавни политики и други.

► Експертите коментираха още анализа на Фискалния съвет за реалното изпълнение на бюджета на 2025 година, който сочи силно надценени прогнози, висока инфлация, нереалистични приходи, прекомерни текущи разходи и голямо неизпълнение на капиталови проекти.

Захариев посочи, че очевидно България върви в посока, в която харчовете на държавата се увеличават и то не по линия на стратегически инвестиции и капиталови проекти, които биха вдигнали производителността или БВП на икономиката. Има рязък ръст в разходите за заплати, което е оперативен разход и ще се наложи да се направят структурни реформи в публичния сектор, допълни експертът. „Ако продължим в тази посока, или ще трябва да взимаме нови дългове, или да вдигаме данъци. Това не е добре за българската икономика, която съм момента е стабилна. Но перспективата е негативна”, каза още Захариев.

Стойчев коментира капиталовите разходи, които не се използват по предназначение. Той беше категоричен, че страната ни има нужда от мощно изграждане на инфраструктура, което ще се отрази положително на икономиката, търговията и туризма. Той също беше категоричен, че ако финансовата политиката продължава да е същата или ще се стигне до още дългове, или до вдигане на данъците.