Възстановено е движението в активната и изпреварващата лента в района на 80-и километър на автомагистрала "Тракия" в посока София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ).

Остава ограничен достъпът до аварийната лента, където има аварирал камион.

Говорителят на Областната дирекция(ОД) на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов допълни, че има пътнотранспортно произшествие с материални щети. На място са екипи на "Пътна полиция".

От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание.

Преди няколко дни от Агенция "Пътна инфраструктура" информираха, че ще се полага маркировката в участък от първокласния път София - Пазарджик, от 89 до 147 км, както и в отсечка от второкласния път София - Самоков между 62 и 80 км. Дейностите започнаха на 10 ноември и ще продължат до тази вечер.