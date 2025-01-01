Временно движението при 80 км на автомагистрала „Тракия“ в посока София се осъществява в една лента поради репатриране на тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Оттам уточниха, че трафикът се регулира от „Пътна полиция“.

Преди няколко дни от АПИ информираха, че ще се полага маркировката в участък от първокласния път София - Пазарджик, от 89 до 147 км, както и в отсечка от второкласния път София - Самоков между 62 и 80 км. Дейностите започнаха на 10 ноември и ще продължат до тази вечер.