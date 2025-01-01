В нарушение на правилника на Народното събрание беше разпределен законопроектът, предлагащ председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Петър Петров от „Възраждане“.

На първо четене: Комисията по вътрешна сигурност ограничава ролята на президента при избора на шефове на службите

Според него законопроектът е трябвало да бъде внесен в ресорната комисия за службите по сигурност, а той е бил разгледан в комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Председателят на комисията по вътрешна сигурност – депутатът от „Възраждане“ Златан Златанов – ще направи писмено възражение, заяви Петров.

Петров коментира още, че „Възраждане“ не се регистрира при преброяване на кворума днес. "Кога „Възраждане“ не се регистрира, това има огромно значение за кворума, това сформирано мнозинство, контролирано от „ДПС – Ново начало“, не може да събере 121 народни представители", каза депутатът. От повече от пет месеца не се регистрираме именно за да не могат да се приемат законопроектите, които това порочно и престъпно мнозинство внася, подчерта той.