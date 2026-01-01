Специализиран екип военни от 3-ти механизиран батальон в Благоевград обезвредиха два 100 мм бронетанкови учебно-тренировъчни снаряда, открити в мазе на частен дом в Гоце Делчев. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на отбраната.

Те са унищожени в покрайнините на града при спазване на мерките за безопасност. Ръководител на екипа е бил старши лейтенант Тодор Белчев, посочиха от МО.

Военнослужещите са действали след получено искане от главния секретар на МВР и по разпореждане на началника на отбраната.