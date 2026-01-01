Валентин Великов, началник на Първо районно управление в Бургас, е победител в конкурса „Пожарникар на годината“ за 2026 година. Наградата му бе връчена на специална церемония в МВР от служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев.

През миналата година Великов ръководи и участва в действия при множеството пожари в Бургас, включително при потушаването на този в Сунгурларе. Той допринася съществено за овладяването на пожарите, спасяването на граждани и опазването на имуществото им.

"Приемам наградата за признание не само за мен, но и за всички в Първо районно управление в Бургас. Тази награда ме мотивира да изпълнявам задълженията си с чест и достойнство, но и осъзнавам отговорността, която идва с нея", каза Великов при получаване на наградата.

Миналата година беше много трудна, случиха се много пожари и бедствия. За щастие, имаме подготвени, добри кадри в тази дирекция (Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“(ГДПБЗН) бел. авт.). Те са с висок професионализъм и не се страхуват да излагат здравето и живота си, за да изпълнят служебния си дълг, каза пред събралите се на церемонията служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.

Миналата година имаше много пожари и наводнения, с които нямаше да се справим без помощта на събралите се тук. Успяхме да проведем и редица международни събития. Следващата ни голяма задача е да изградим устойчиво общество, каза пред събралите се главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Владимир Джамбазов, кмет на Долна Баня, беше награден в категория „Партньор“, за конкретен и съществен принос за повишаване на пожарната безопасност и защитата на населението. През август м.г. Долна баня беше домакин на първия турнир по пожароприложен спорт.

В тази категория награда получи и бригаден генерал Димитър Павлов, командир на 24-а авиобаза „Крумово“. Под негово ръководство е осигурена координацията и логистиката на екипи и летателна техника от чужбина, изпратена за помощ при пожарите през лятото.

Наградени бяха и Доброволно формирование „2017“. Те са помагали активно при овладяването на пожари в района на Шабла.

Наградите в тази категория бяха връчени от Александър Джартов.

Наградата в категория „Превантивна дейност“ спечели Павел Пачев, началник на група превантивен контрол в сектор „Превантивен контрол и превантивна дейност“, към регионална дирекция Варна. Той е организирал и координирал редица обучения за деца и граждани. Участвал е в разработването на планове за защита на общини.

София Александрова, инспектор по защита на населението към регионална дирекция Монтана, също беше отличена в тази категория. През 2025 г. Александрова е извършила 60 проверки на обекти с повишен риск. Участвала е в обучения на над 500 ученици.

Наградите им бяха връчени от Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи.

В категория „Контролна дейност“ наградата спечели Симона Шектанова. Тя е участвала в над 300 проверки, свързани с пожарната безопасност на обекти в експлоатация. Връчила е 122 писмени предписания.

Чавдар Изов от 1 Районна служба – Варна също беше отличен в тази категория. Той е участвал в 62 държавни приемателни комисии, 10 комплексни и 70 контролни и тематични проверки на експлоатация.

Наградите им бяха връчени от Ивелина Дундакова, началник на политическия кабинет на МВР

Победителят в категория „Спасителна дейност“ е Красимир Илиев, началник на дежурна смяна в Севлиево. Неговият екип регистрира над 60 произшествия, а той се откроява с висок професионализъм при пътно произшествие през септември м.г.

Награден беше и Димитър Велев от Кърджали. Той участва в спасителни акции при катастрофи, природни бедствия и други ситуации, при които са били застрашени граждани.

Техните награди връчи Лидия Бочева, административен секретар на МВР.

В категория „Пожарогасителна дейност“ победител беше Юри Дзоголов от Нова Загора. Той е участвал в потушаването на 60 пожара. При един от тях спасява 12-годишно момиче от пожар в жилищна сграда.

Божидар Василев от Плевен също беше награден в тази категория. Той е участвал активно в международни инициативи.

Заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев връчи техните награди.

За принос в пожарната безопасност и защитата на населението награда получи Георги Костадинов от София. Той и двете му кучета имат основна роля при спасяването на хора от срутени сгради. Неговата награда връчи Калоян Калоянов, зам.-министър на вътрешните работи.

Колективна награда за постигнати конкретни резултати получиха двата екипа, пристигнали първи във ваканционното селище Елените при наводнението там. Наградите връчи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Първият екип е от Варна - Добромир Чавдаров и Теодор Георгиев. Вторият екип е от Несебър - Стефан Георгиев, Красимир Николов, Кирил Велинов и Станислав Цветков.