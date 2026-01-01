След като и третият мандат за съставяне на правителство беше върнат като неуспешен, предстои България да гласува отново на предсрочни парламентарни избори, а преди това президентът Румен Радев да назначи служебен кабинет. Очаква се това да стане до дни, а името на служебния премиер все още е загадка.

След промените в Конституцията от 2023 г. държавният глава може да избира служебен министър-председател от кратък списък с конкретни длъжности или т. нар. „домова книга“.

Спрягането на имена и политическите реакции преди избора на президента не спират

Като председател на 50-ото Народно събрание, имах възможността да изложа аргументите си и позицията ми е последователна и непроменена, а тя е непроменена, защото не са променени аргументите в подкрепа на тази позиция. Това каза председателят на Народното събрание Рая Назарян в предаването "Неделя 150" по БНР като коментар, че председателят на НС е първият, когото президентът би трябвало да попита дали би приел да бъде служебен премиер.

Кой може да стане служебен премиер: Вариантите пред Радев

По думите на Назарян в чл. 99, ал 5 от Конституцията няма йерархическа подредба, но прави впечатление, че една от фигурите се различава от всички останали по един съществен признак и това е фигурата на председателя на НС – той е единственият, който е участник в политическия процес.

Председателят на Народното събрание е народен представител като останалите 239 народни представители, които принадлежат към политически формации, каза още тя. Председателят е издигнат и принадлежи към конкретна политическа формация, която ще участва в изборите, а самият председател ще бъде кандидат за народен представител, включително може да бъде и водач на листата. В този смисъл, когато си участник и да оглавиш едно служебно правителство, чиято роля е съвсем различна, се губят гаранциите за безпристрастност към протичането на изборите, допълни тя.

Отиваме на избори: АПС върна третия мандат неизпълнен

По думите на Рая Назарян изборът на служебен премиер трябва да бъде безпристрастен и максимално отдалечен от политическия процес. Ако съм служебен премиер и в същото време съм водач на листа от ГЕРБ, какво би било доверието в обществото, попита Назарян и допълни, че възстановяването на обществено-политическия диалог изисква възвръщане на доверие, а то се гради с гаранции и доказателства за честност и безпристрастност. С участието на ярка политическа фигура в изпълнителна власт, която има отношение към организирането на изборите, по никакъв начин не допринасяме за повишаване на доверието или на избирателната активност, добави Назарян.

Би било обществено безотговорно подобно съгласие в тази ситуация, в която е ясно, че трябва да бъдат възстановени и върнати към своята нормалност диалогът и доверието между обществото и политиците. Назарян обърна внимание на това, че когато една институция е толкова фрагментирана, каквато е Народното събрание - с девет парламентарни групи, и те предпоставят изключително силна конфронтация в него, има изключително ниско доверие.

Друга опция, освен Андрей Гюров като служебен премиер, няма, ако не искаме Пеевски да има влияние върху правителството, каза Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“, в предаването "Неделя 150" по БНР.

По думите му президентът трябва да реши кой ще бъде служебен премиер. Според Мирчев всички, които досега са били в "домовата книга" и са отказали да станат служебен премиер, са били повлиявани от Делян Пеевски.

Ако вътрешният министър, главният прокурор, шефът на ДАНС са същите, а премиерът обслужва Пеевски, много трудно ще стигнем до честни и прозрачни избори, каза още Мирчев. В предстоящите консултации при президента, ако той ни попита, ще изразим мнението си, но трябва да е ясно, че това е решение на президента. Познавам Гюров, знам, че е независим, има лице и кураж, и не бих казал, че е свързан с Пеевски, добави той.

На въпрос за евентуална поява на нов политически играч Мирчев каза, че трябва всички, които искрено мислят за страната си, да излязат и гласуват за формация, която искат да промени България. Реалностите са, че подобни очаквания има от доста време, но не мога да ги коментирам като политик, добави той.

Каквото и да става, трябва да е ясно, че този престъпен модел, в чиято основа са Борисов и Пеевски, трябва да бъде разрушен, Пеевски трябва да бъде изметен от политиката, допълни Мирчев. Трябват ни политици, хора по площадите, които да могат да се противопостяват, ако искаме да се разруши престъпният модел, заяви той.

„Не съм потърсена от президента Радев. Разбира се, ако бъда повикана на среща, ще отида и ще представя моите аргументи за защо смятам, че омбудсманът не бива да бъде избиран за служебен премиер. Основното нещо е, че по този начин се засяга независимостта на институцията. Това е основен принцип, който не само е записан в Конституцията, а и се спазва от международните институции”, заяви в студиото на "Събуди се" по NOVA омбудсманът Велислава Делчева.

Припомняме, че президентът Румен Радев връчи и трите проучвателни мандата за съставяне на правителство, но всички те бяха върнати неизпълнени. Първият мандат - на коалицията ГЕРБ-СДС, беше върнат веднага, а вторият - на „Продължаваме промяната - Демократична България“, също не доведе до съставяне на кабинет.



Третият мандат беше връчен на „Алианс за права и свободи“ (АПС), но и той беше върнат, с което се изчерпа конституционната процедура за формиране на редовно правителство и се отвори пътят към предсрочни парламентарни избори.