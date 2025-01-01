Парламентът увеличи с две години пределната възраст за служба на военнослужещите, неупражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при условията на Кодекса за социално осигуряване. Промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България бяха приети окончателно на второ четене от депутатите.

Министърът на отбраната Атанас Запрянов обясни, че удължаването с две години на службата се отнася за всички категории военнослужещи – от войника до началника на отбраната. Тази мярка ще ни позволи да използваме около 847 военнослужещи в следващите две години, като ще продължи попълването на некомплекта. От тях около 159 са офицери, 510 са войници, офицерските кандидати са 24 и 154 са сержантите, посочи той. По думите му тази норма позволява на голяма част от военнослужещите да продължат службата си.

Запрянов коментира, че не отговаря на истината внушението, че терминът „възпиране“ извежда въоръжените ни сили на директно подчинение на Алианса и могат да бъдат използвани при операции. Той посочи, че Българската армия остава под национално командване, докато Народното събрание не гласува чл. 5 от Договора на НАТО и използването на въоръжените ни сили в колективната отбрана. Така че не отговаря на истината, че някой може да използва въоръжените ни сили в мирно време, допълни той.

С промените парламентът разреши използването на оръжие и/или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи при охрана и отбрана на военни обекти, пунктове за постоянна дислокация, военни формирования, техника и корабни платформи, разположени извън пунктовете за постоянна дислокация.

Освен това с измененията се създава изрична уредба, определяща дейността на Върховното главно командване, и се дава дефиниция на термина „възпиране“ на военни заплахи. В мирно време въоръжените сили изпълняват задачи по възпиране съгласно стратегическите планове за действие и плановете за операции и поетите съюзни задължения в съответствие със сключените международни договори и споразумения, записаха в закона депутатите. Според приетите текстове "възпиране" е комплекс от дейности, провеждани от мирно време, целящи убеждаване на потенциален агресор, че негативните последици и загубите от негови евентуални агресивни действия биха надвишили многократно възможните ползи за него.

Разширява се обхватът на обучаемите в професионалните колежи с въвеждане на категорията „колежани“ – обучавани български граждани за придобиване на професионална квалификация от професионално направление „Военно дело и отбрана“ за нуждите на Министерството на отбраната и други министерства и ведомства.

Законът влиза в сила от 1 януари 2026 г. с изключение на някои разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.