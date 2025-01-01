Стотици автомобили Porsche в Русия внезапно спряха да работят, съобщават местни руски медии. Според първоначални данни проблемът е свързан със сателитната система за сигурност, вградена в автомобилите, пише The Economic Times.

Все още никой не знае точната причина, но от най-голямата компания за продажба на автомобили в Русия „Рольф“ завиха, че подозират саботаж.

Porsche прекрати официалната си дейност в Русия, след като Германия спря търговските операции през 2022 г. заради инвазията в Украйна. Поради изтеглянето на компанията руските собственици вече нямат официална поддръжка или сервиз.

Няма данни за подобни мистериозни повреди в други държави. Някои руски механици са намерили временно решение - ръчно нулиране на алармените модули в автомобилите.

Дилърствата на „Рольф“ започнали да получават рязък ръст на оплакванията на 28 ноември.

„Всеки автомобил може да бъде блокиран. В момента блокировката може да бъде заобиколена чрез нулиране на фабричния алармен модул и неговото разглобяване. Продължаваме да проучваме проблема и възможностите на механиците да деблокират автомобилите“, заяви Юлия Трушкова, директор на сервизната мрежа на компанията.

Проблемът засяга всички модели Porsche, произведени след 2013 г., които използват противокражбената система Vehicle Tracking System (VTS). Когато VTS загуби сателитен сигнал, тя приема, че автомобилът е откраднат, и незабавно изключва двигателя.