Мястото, където мечтите оживяват, тази година е паркът с Мечето, където ще отвори врати Детското коледно градче в Габрово, съобщиха от Общината.

На 15 декември, от 17:30 часа всички малчугани и техните родители могат да присъстват на официалното откриване.

Градчето тази година е още по-богато и пъстро - сред светлините и празничната украса ще ви очакват фигурите на любими герои, които не само ще можете да видите, но и да докоснете, да се снимате с тях и да се пренесете в техния приказен свят.

Декември в Габрово - светлини, музика и празнични емоции

Децата ще могат да застанат редом до Скай и Чейс от „Пес патрул“, да се почувстват част от магията на „Замръзналото кралство“ с Елза и Анна, да срещнат Спайдърмен, а Мики Маус ще бъде там, за да раздава усмивки и настроение.

За най-любопитните ще има и истинска приказна изненада - къщичката на Хензел и Гретел, която ще ви примами със своята сладка магия.

За доброто настроение на присъстващите ще се погрижат децата и младежите от денс-формация „Олимпея“, а най-очакваният гост - Дядо Коледа - ще пристигне по един малко по-необичаен начин, за да приеме писмата с най-съкровените желания и да се снима за спомен с всяко дете.

Детското коледно градче е мястото, където усмивките стават най-ценният подарък, а празничният дух се разлива навсякъде.