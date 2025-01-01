Габрово посреща най-светлия месец от годината с богата програма от културни, благотворителни и детски събития, които ще донесат истинско празнично настроение, съобщиха от Общината.

На 1 декември площад „Възраждане“ ще засияе със светлините на коледната елха. Тържественото запалване ще бъде съпроводено от спектакъл на ДТ „Рачо Стоянов“ и музиката на Оркестър „Габрово“. Така градът ще даде официален старт на празничния месец.

На 15 декември в градинката с мечето ще отвори врати „Детският коледен град“ - любимо място за малчуганите, изпълнено с игри, изненади и празнична магия. Малките жители ще открият своя свят на чудеса през месеца и в спектаклите на Държавния куклен театър - „Приказка за снежинките“, „Приказливко в страната на думите“ и премиерното представление „Дядо, Кой…?!“ с участието на самия Дядо Коледа. Коледните работилници в училищата и музеите ще дадат възможност на децата да творят и да се докоснат до традициите.

От 16 до 23 декември ул. „Радецка“ ще се превърне в пъстра празнична алея с базар „Музика, канела и споделени моменти“. Всеки ден от 17:00 до 18:30 часа посетителите ще могат да се насладят на тематични музикални вечери - от „Пангура Мюзик“ и китарата на Петър Макавеев, през DJ Sugar и Миленита, до цигулковия дует на Терез Стойнова и Давид Дечев. Финалът ще бъде с „Upstream Voices“- любимите гласове, които ще внесат изключително настроение със своя талант и енергия.

Декември е и време за съпричастност. Община Габрово отваря своите врати на културните институти и зали за редица благотворителни концерти, сред които „Съкровище“ на 1 декември, „Ангелски сърца 6“ на 12 декември, „Концерт за Зари“ на 20 декември, както и за изложбите и инициативите на местни школи и организации, чиято цел е събиране на средства и подкрепа за каузи, които носят надежда.

В празничната програма своето специално място заема и тържествената церемония, с която се отличават топ спортистите на Габрово, чиито постижения греят толкова ярко, както празничните светлини през декември. Тя ще се проведе на 19 декември и обещава да е по-различна от всякога.

За поредна година Камерният детски хор към Ротари клуб Габрово ще подари едно красиво преживяване с Рождественския концерт „Свята нощ“, превърнал се в традиция за храм „Свети Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“. Към момчетата и момичетата от Хора всяка година се присъединяват и приятели – от школи, детски градини и разбира се църковния хор.

В дните по Коледа Коледари ще наричат и в Габрово, и на Боженци и Етъра, а добрият старец няма да пропусне децата на Габрово и ще ги очаква на тяхното място, в детския коледен град.

Там ще се случи и още нещо ново, различно и много пухкаво, защото вместо елени, тази година дядо Коледа и магазин „Рокси“ канят всички собственици на кученца да представят своите любимци в коледни премени, за да направят едно голямо шумно и забавно събитие. Освен, че ще донесе много настроение, то ще подкрепи и най-голямата кауза на приюта за животни – осиновяването на кученца.

На 30 декември площад „Възраждане“ ще бъде център на празничното настроение. От 19:30 часа габровци ще се насладят на концерта „Под звездите на Габрово“ с Рафи, неговия бенд и балет. В 21:00 ч. небето над града ще озари празнична илюминация - една дългогодишна традиция, създадена от Община Габрово, с която кани габровци и гостите на града заедно да изпратят настоящата година.

Декември в Габрово е месец на светлина, музика и добри дела. Всеки ден носи ново преживяване - от детските усмивки и творческите работилници, през благотворителните каузи, до празничния финал под звездите.