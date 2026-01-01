От Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение „Бъдеще за туризма“ призоваха за училищните екскурзии да се говори информирано и да се избягват спекулации по темата.

Преди дни омбудсманът Велислава Делчева сезира четири институции с искане да проверят начина, по който се определят тарифите и тяхната икономическа обоснованост що се касае до еднодневните екскурзии. Цените, според сигналите към обществения защитник, са между 40 и 60 евро, което включва еднодневно ученическо пътуване, без включени храна и входни билети.

Омбудсманът иска проверка на високите цени на ученическите екскурзии

„Целта е да изясним какво се случва с детските и ученически пътувания и какви са нашите предложения за промени в законодателната уредба“, обяви в началото на пресконференцията Светлана Ваташка, пиар и административен директор на „Обединение „Бъдеще за туризма“.

Павлина Илиева, председател на УС на „Обединение „Бъдеще за туризма“ призна, че „има проблеми и те трябва да се кажат, но не може да се преиначават факти“.

Еднодневните екскурзии са извън обхвата на пакетните пътувания и могат да бъдат организирани от туроператор. Но всички останали форми – зелени училища, летни лагери и т.н. не могат да бъдат организирани от туроператор, обясни тя.

Относно това защо в еднодневните цени не влиза обяд, Диана Благоева, член на УС на „Обединение „Бъдеще за туризма“, обясни, че се включва каквото желае училището. Маршрутът се избира от учителя, не от родители, защото се съобразява с целите на учебното съдържание. Цените са различни и когато се касае за възрастта на автобуса, с който се провежда екскурзията.

Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение „Бъдеще за туризма“ (СТТА ОБТ) е браншова организация в България, създадена през август 2020 г., която обединява десетки компании и специалисти от туристическия сектор.