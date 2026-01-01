От Столичния инспекторат съобщиха, че следят в реално време метеорологичните прогнози и са в пълна готовност за реакция при очаквани снеговалежи и влошаване на метеорологичната обстановка.

Извършва се непрекъснат мониторинг на условията. При необходимост своевременно ще бъдат възложени дейности по обработка на уличната мрежа, тротоари, спирки на градския транспорт и други обществени пространства с цел осигуряване на безопасно придвижване на гражданите, посочиха още оттам.

Снегопочистващите машини също са в готовност да реагират незабавно при влошаване на обстановката.

Столичният инспекторат посочиха още, че ще продължат да информират гражданите за предприетите действия и апелират към всички участници в движението да бъдат внимателни и да се съобразяват с пътните условия.