Един мигрант е загинал при катастрофа в близост до шабленското село Божаново.

Инцидентът е станал около 12:30 ч.

По информация на ОД на МВР - Добрич микробус с шестима пътници е катастрофирал по време на преследване с полицейски автомобил. Петима са откарани в многопрофилната болница в Добрич.

Поради тежкото произшествие с един е затворен пътят между селата Нейково и Божаново в общините Каварна и Шабла, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура". На мястото има екипи на полицията, а водачите на превозни средства изчакват на пътя.

Очакват се повече подробности от Гранична полиция по-късно днес.