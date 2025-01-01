Ремонтът на държавния бюджет не е за сметка на социалните политики и доходите. Това увери депутатът от ГЕРБ–СДС Делян Добрев по БНР, коментирайки актуализираната рамка и договорените промени след масовите протести.

По думите му четирите основни искания на протестиращите са изпълнени – няма увеличение на данък „Дивидент“, няма повишаване на осигурителните ставки, отпада т.нар. СУПТО, а максималният осигурителен доход е преразгледан.

Добрев потвърди, че автоматичното индексиране на заплатите в някои сектори отпада, като се запазва единствено за учителите и съдебната власт.

Предвидено е общо 10% увеличение на възнагражденията в бюджетната сфера, но по различна скала – за едни персонали ръстът ще е по-голям, за други – по-нисък.

Съкращават 5500 незаети щатни бройки

Отпадането на увеличенията в данъци и осигуровки се компенсира основно с намаляване на капиталовите разходи и съкращение на т.нар. „празни щатове“ в администрацията.

Те са 5500 и ще бъдат премахнати поетапно за три години, след постигнато съгласие между синдикати, работодатели и правителство.

„Празните щатове се използват единствено за раздаване на бонуси. Заплатите в държавния сектор вече са достатъчно високи, за да не се налага допълнително стимулиране“, заяви Добрев.

„Бюджетът на ГЕРБ не е популистки“

Според него в последните години фискът е бил управляван с излишно разточителство и политически жестове към избирателите.

„Искаме всичко – по-високи заплати, повече капиталови разходи и то наведнъж. Това не е възможно“, коментира той и допълни, че предишният вариант на бюджета е включвал с 20% повече разходи за МО, МРРБ и МТИТС – решение, което според него не е било бюджет на ГЕРБ, а на мнозинството от четири партии.

Добрев благодари на гражданското общество, „което се събуди“ и възпря намеренията за тежки промени в данъчно-осигурителната система.

България – приета в еврозоната, икономиката в топ 5

По отношение на вота на недоверие за икономическата политика, готвен от ПП–ДБ, Добрев заяви, че той идва в момент, в който България е сред първите пет в ЕС по икономически растеж, а процесът по преминаване към еврото върви гладко.

Бюджетът може да бъде приет преди Коледа

Депутатът подчерта, че време за приемане на бюджета има, а вариант за удължаване трябва да остане само „авариен“.

„Ако няма деструктивни действия, бюджетът може да бъде гласуван преди Коледа“, допълни Добрев.

По казуса „Лукойл“

Той коментира и притесненията около рафинерията:

„Не е необходимо държавата да придобива собственост върху „Лукойл Нефтохим“. Особеният управител гарантира, че няма да има парични потоци към Москва. Това е достатъчно.“

Добрев отхвърли твърденията, че горивата ще поскъпнат, наричайки ги „спекулации“.