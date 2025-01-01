Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри единодушно проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Това обявиха след приключване на заседанието Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК) и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Министър Гуцанов изрази надежда бюджетът да бъде приет по възможно най-бърз начин

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви преди заседанието, че социалните разходи и придобивки се запазват.

Новият проект на бюджет беше представен в петък от Министерството на финансите и се очаква да бъде разгледан утре от Тристранка, правителството и след това да бъде внесен за разглеждане в парламента.