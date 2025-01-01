Надзорните съвети на НЗОК и НОИ дадоха зелена светлина на проектобюджетите за 2026 г., като се запазват социалните разходи и придобивки. В новия формат отпадат минималните възнаграждения за медицински персонал, а средствата за младите лекари преминават към бюджета на Министерството на здравеопазването. Очаква се финансовата рамка да бъде разгледана от Тристранката и внесена в парламента още тази седмица.

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри новия проект на Закон за бюджет на НЗОК за 2026г., съобщи Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на здравеопазването след заседание на съвета.

НОИ одобри проекта за бюджет на ДОО за 2026 г.

Той обясни, че в новия формат има две промени. Парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм. Също не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал, каза Пенчев.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри единодушно проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Това обявиха след приключване на заседанието Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара (БСК) и президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов.

Министър Гуцанов изрази надежда бюджетът да бъде приет по възможно най-бърз начин

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви преди заседанието, че социалните разходи и придобивки се запазват.

Новият проект на бюджет беше представен в петък от Министерството на финансите и се очаква да бъде разгледан утре от Тристранка, правителството и след това да бъде внесен за разглеждане в парламента.

Министерството на финансите публикува новия проект на бюджет за 2026 година

Министерството на финансите публикува вече на своята страница основните параметри на преработената план-сметка на държавата за следващата година.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3,0 процента от БВП през 2026 г., 2,8 процента от БВП - през 2027 г. и 2,4 процента от БВП - през 2028 г.

Размерът на приходите, помощите и даренията по КФП е съответно 50,402 млрд. евро през 2026 г. Размерът на общите разходи по консолидираната фискална програма е 54,051 млрд. евро през 2026 г.

В проектобюджета е заложено от 1 януари 2027 г. да се увеличава осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 1 процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с 2 процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, а максималният за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. - на 2505 евро и за 2028 г. - на 2659 евро.

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще стане 620,20 евро, предвижда правителството. Догодина ще се запази политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. През 2026 г. ще стартира програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30 млн. евро.