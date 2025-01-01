Редовната чаша портокалов сок в ежедневната ви диета може да предизвика значителни промени във функционирането на организма на генно ниво.

В проучване, публикувано в Molecular Nutrition & Food Research (MN&FR), учените показаха, че хора, които пият приблизително две чаши 100% сок дневно в продължение на два месеца, са претърпели промени в активността на повече от 1700 гена, свързани с възпалението, съдовото здраве и метаболизма на мазнините.

Изследователи от САЩ и Бразилия са изследвали имунните клетки на 20 здрави доброволци и са установили, че редовната консумация на сок намалява активността на възпалителните гени и подобрява сигналите, свързани със съдовата функция. Участниците с нормално телесно тегло са показали по-силен отговор срещу гените, регулиращи възпалението, докато хората с наднормено тегло са показали по-големи промени в гените, отговорни за метаболизма на мазнините и използването на енергия.

Учените отдават този ефект на флавоноидите – антиоксиданти, открити в цитрусовите плодове, които отдавна са изследвани като потенциални сърдечно-съдови протектори. Изследователите обаче подчертават, че проучването е било малко и е липсвала контролна група, така че са необходими по-големи клинични изпитвания, за да се потвърдят резултатите.