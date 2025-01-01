Джеси Джей призна, че е възможно ракът на гърдата да се появи отново, макар да се чувства „голяма късметлийка“, че заболяването е открито рано, съобщи уебсайтът „Bang Premier“.

37-годишната певица премина през мастектомия и реконструктивна операция, след като през юни й поставиха диагноза рак на гърдата, но приема, че все още не е напълно извън опасност.

„Имах огромен късмет да го открият толкова рано. Не беше инвазивен, слава Богу. Знам, че има шанс да се върне, но дотогава ще живеем живота си.“, заяви тя.

Изпълнителката на Price Tag разказа за трудния разговор, който е провела с майка си, когато е съобщила диагнозата.

Джеси — която има двугодишен син Скай от партньора си, баскетболиста Чанан Коулман — сподели: „Първо звъннах на майка ми и казах: Не мога да умра, аз имам Скай. Той е любовта на живота ми. Преминах през толкова много, за да го имам, и съм благодарна, че се държи за мен.“

Певицата от Domino подчерта, че не се е почувствала уплашена след диагнозата. „Не бях уплашена. По-скоро сякаш загубих контрол. Но аз съм човек, който споделя, и нямаше да седя у дома и да плача“, каза тя. И добави: „Това ми даде по-дълбока перспектива. Научих се да живея за момента и да се радвам на живота.“

Наскоро Джеси сравни операцията си с сцена от дистопичния сериал на Netflix Black Mirror, тъй като е била поставена под пълна анестезия.

Пред „Гардиън“ тя разказа: „Мразя да ме приспиват. По принцип при спешна операция те карат на легло, а този път просто си вървях с една престилка. Чувстваш се все едно си в епизод на Black Mirror.“

„Ракът е гадост, но знаете ли? Благодаря на Бога, че го открих рано. Мастектомията беше преди четири месеца, а дясната ми гърда сега изглежда като грейпфрут под опънат чаршаф… Размерите им вече са различни. Не са имали имплант толкова малък като оригиналния ми. Колко грубо! Няма нужда да ме тормозят — достатъчно ми е трудно.“

Тя се пошегува: „Все казвах, че никога няма да си правя гърдите, защото имам oбсесивно-компулсивно разстройство и знам, че няма да са перфектни. Е, ракът развали този план.“