Два паралелни политически митинга ще се проведат в София на 9 и 10 декември. След като от ПП–ДБ призоваха за протест на 10 декември, насочен срещу правителството и с искане за оставка, „ДПС – Ново начало“ призоваха за митинг „в защита на стабилността“ на 9 декември. Така столицата се оказва сцена на сблъсък между призив за стабилност и искания за промяна и отстраняване на кабинета.

На 9 декември (вторник) от 18:00 ч. „ДПС – Ново начало“ организират митинг, който според официалното им прессъобщение е „в защита на стабилността в държавата“.



"Призоваваме всички членове и симпатизанти на ДПС на митинг в защита на стабилността в държавата. Нека всички заедно да кажем: НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата! ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати! НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата! Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг. Развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос! Денят е вторник, 9 декември, 18 часа. А локацията за вашето населено място ще намерите на страницата на областната организация на ДПС", пишат от "ДПС - Начало".

Ден по-късно – 10 декември (сряда) в 18:00 ч., на площад „Независимост“ в София, ПП–ДБ свикват национален протест за оставка на правителството с остър политически тон.



„Най-масовият протест вече промени процесите в държавата. Силата на недоволните българи е най-мощното оръжие срещу мафията!“, посочват от формацията.

Призивът включва искане за „трайно изгонване от властта на Борисов и Пеевски“, както и предупреждение, че „няма да бъдат допуснати провокации и спиране на гражданския натиск“.

„Да превърнем 10 декември в символ на свободата и отпора срещу корупцията и лъжите“, се казва още в съобщението. От ПП–ДБ подчертават, че протестът е продължение на гражданското недоволство от последните седмици.

Така за два поредни дни в центъра на София ще се проведат митинг и контрапротест – единият с фокус върху стабилността и управлението, другият – върху оставката и политическата промяна.