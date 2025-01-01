Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри новия проект на Закон за бюджет на НЗОК за 2026г., съобщи Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на здравеопазването след заседание на съвета.

Той обясни, че в новия формат има две промени. Парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм. Също не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал, каза Пенчев.