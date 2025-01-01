Инфраструктурният гигант Cloudflare обяви, че услугите му са възстановени след сутрешен срив, който временно извади от строя множество световни сайтове, сред тях LinkedIn и Zoom. Това е второто подобно прекъсване за компанията за по-малко от три седмици, съобщава "Индепендънт".

Cloudflare потвърди, че проблемът е отстранен, и уточни, че не става дума за кибератака. Според компанията „промяна в начина, по който защитната стена обработва заявките, е направила мрежата на Cloudflare недостъпна за няколко минути тази сутрин“.

Продължава разследването на свързани проблеми, засягащи административния панел Cloudflare Dashboard и неговите API интерфейси.

Експерти по киберсигурност често подчертават, че причините за подобни сривове са трудни за установяване. Въз основа на първоначалните данни от Cloudflare, техническият директор на Integrity360 Ричард Форд смята, че инцидентът е резултат от „промяна в базата данни, направена по време на планирана поддръжка, която леко е излязла от контрол“, претоварвайки системите.

Летище Единбург трябваше временно да прекрати работа в петък сутрин, но по-късно обяви, че проблемът е локален и няма връзка с Cloudflare.

През ноември тричасов срив в Cloudflare засегна потребители на ChatGPT, онлайн играта League of Legends и транспортната система в Ню Джърси.

Миналия месец Microsoft беше принудена да пусне корекция, за да възстанови работата на портала Azure, след като потребители не можеха да получат достъп до Office 365, Minecraft и други услуги. Според компанията до прекъсването се е стигнало заради конфигурационна промяна в инфраструктурата на Azure.

Амазон също преживя мащабен срив на облачните си услуги през октомври.

„Това е нещо, което ще виждаме все по-често“, коментира експертът Форд. „Честотата се увеличава, тъй като организациите концентрират все повече ресурси в по-малко системи, а сложността, размерът и мащабът на операции като AWS, Google Cloud, Microsoft Azure и Cloudflare продължават да растат.“