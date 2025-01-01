Четирима протестиращи бяха арестувани след като хвърлиха храна по витрината, зад която се съхранява смятаната за безценна Имперска корона, изложена в Лондонската кула, съобщи Асошиейтед прес.

Залата, в която беше изложена короната, беше затворена, след като членове на група, наречена „Да си върнем властта“ (Take Back Power), замериха с ябълков сладкиш и с яйчен крем - два от най-популярните десерта във Великобритания - върху витрината, за която е изложена Имперската корона, носена от крал Чарлз Трети по време на церемонията по коронацията му през 2023 г. и по време на речта му за откриването на сесията на парламента през 2024 г.

Короната, съдържаща 2868 диаманта, 17 сапфира, 11 изумруда, 4 рубина и 269 перли, е изработена за коронацията на дядото на Чарлз Трети - крал Джордж Шести през 1937 г.

Лондонската полиция съобщи, че протестиращите са арестувани по подозрение за престъпно увреждане.

Групата за гражданско неподчинение, която се застъпва за постоянно гражданско събрание и иска да обложи с данък свръхбогатите, заяви, че четирима от членовете ѝ са арестувани.

Този случай е един от многото, насочени към съкровища и произведения на изкуството, с цел да се привлече вниманието към политическа кауза. На протестиращи срещу петролните компании бяха ефективни присъди миналата година за хвърляне на консерва с доматена супа върху картината „Слънчогледите“ на Ван Гог в Националната галерия в Лондон.

Видео от деянието в Лондонската кула, някога кралски дворец, известен още като затвора, в който са били екзекутирани Ан Болейн и Томас Мор, показва двама протестиращи, които атакуват експоната, докато други посетители се отдръпват шокирани. След като служител се намесва и се обажда за помощ по радиостанцията, двамата демонстранти разгъват плакат с надпис „Демокрацията се разпадна. Обложете с данъци богатите“.