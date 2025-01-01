Много от бременните и от жените по майчинство не знаят правата си поради липса на информираност. Това мнение изразиха участниците в конференция на тема "Равнопоставеност и права на жените: предизвикателства, застъпничество и стратегически действия“ в София. Форумът се организира от българска платформа към Европейското женско лоби.

Експертите обсъдиха в един от панелите системните проблеми, свързани с нарушаването на трудовите и социални права на жените по време на своята бременност и майчинство.

Адвокат Анелия Йончева отбеляза, че през 2024 г. са постановени 2930 отказа за отпускане на парично обезщетение, като за това няма конкретно посочена причина. „Правата на бременните жени или на майките са уредени в множество закони и подзаконови актове. голям проблем е, че много от тях не са наясно с правата си по време на бременност или майчинство. Немалка част от тях не разполагат със средства дори за юридическа консултация и много от работодателите се възползват от този факт", подчерта Йончева.

Юристът посочи и основните женски права, като сред тях са безплатната акушерска помощ, както и това, че бременните жени са освободени от такси. Доколко се спазва, остава под въпрос, каза тя.

Мая Генева от фондация WomanUp подкрепи тезата, че бъдещите майки нямат достатъчно информация за правата, които имат. „Проведохме обучение в пет града с цел по-голяма информираност на жените по време на бременност и майчинство. Наблюдаваме липса на информация, жените не знаят правата си, както и къде да ги намерят. Няма наръчник за това, какви са ти правата, какво ще ти се случи, какви са процедурите и рисковете по време на раждане“, каза тя.

Генева отбеляза, че в болниците се наблюдава и липсва на уеднаквяване. По думите ѝ в едни болнични заведения бъдещите майки може да родят, като присъства и партньорът им, а в други не е позволено. Тя обърна внимание и на информираните съгласия. „Имахме случай, при който на жена по време на секцио ѝ е дадено да чете информирано съгласие. Често пъти тези информирани съгласия се дават буквално при активно раждане, когато жените са неадекватни да четат толкова страници текст", каза тя.

По време на конференцията Женя Димитрова представи резултати от проучване на Momfident в България – мобилно приложение, което съчетава проучвания и изкуствен интелект. Данните показват, че 6% от майките са диагностицирани със следродилна депресия, една от четири има съмнения за депресия през първата година след раждането. Тя посочи и какъв е процентът на щастието по време на майчинството. 63% от майките показват високи нива на щастие, а девет от 10 майки изпитват близост и гордост от детето си. 23% от майките са имали мисли за самоубийство, а две от пет майки често изпитват вина, обществен натиск и непоискани съвети или критика.

Наталия Иванова-Маврова от фондация TimeHeroes информира за нагласите, свързани с момента, в който майката трябва да се върне обратно на работа. „Голяма част от тях искат да запазят или развият професионалните умения по време на майчинството. 96% имат желания да участват в обучения“, каза тя.

„През ноември проведохме фокус група, в която се включиха само жени. Разсъждавахме как компаниите да не се тревожни от майките, които се връщат от майчинство. Интересно се оказа, че страховете на жените и на работодателите са едни и същи. Жената се страхува, че е забравила как да използва „Ексел“, например, или, че ще отсъства заради детето, от същото се притеснява и работодателят", подчерта тя. По думите ѝ желанието на майките е въможност за гъвкаво работно време, както и да имат ментор, който да ги управлява в работния процес след връщане на работа. „В някои компании майките не биват включени в големи пътувания, командировки и срещи с клиенти поради предположението, че детето им ще се разболее", допълни тя.

Венко Сабрутев, народен представител от „Продължаваме промяната“, оповести и данни от направено проучване за света на младите семейства. Резултатите показват, че голяма бариера едно младо семейство да има деца са доходите. За втората причина, като трудност при отглеждането на деца, родителите посочвате липсата на детски градини и ясли. Всяка година 10 000 деца в София остават неприети. 7000 са неприетите в ясли и 3000 деца са неприети в градините, каза той.

Според статистически данни от 193 държави-членки на ООН народните представители жени са само 11%, като само шест държави членки са достигнали заветния праг от 50%, каза Деница Симеонова, народен представител от „Продължаваме промяната“.

По време на първия панел на конференцията беше разгледана темата за домашното насилие и предстоящото приемане на Директивата на ЕС за борба с насилието над жени и домашното насилие в националното ни законодателство. Главен инспектор Зорница Шуманова, национален координатор по въпросите на домашното насилие в МВР, информира, че България разполага със срок до 14 юли 2027 г., за да транспонира директивата.