Как да постъпите, ако багажът ви е изгубен, закъснял, откраднат или повреден, вижте пълен наръчник как как да се предпазите

Притеснението е основателно, особено по време на пиковите зимни ваканции и ситуации като прекъсванията на полетите по време на неотдавнашното затваряне на правителството и глобалния прекъсване на ИТ системата през лятото на 2024 г. Предаването на регистрирани куфари може да се почувства почти като скок на вярата в наши дни, предава сайтът Pariteni.bg.

И все пак не сте напълно безсилни. Има неща, които можете да направите, и стратегии, които можете да предприемете, за да избегнете загубата на багаж или поне да сведете до минимум въздействието на забавен, изгубен, откраднат или повреден багаж.

Преди да отидете на летището

Резервирайте директни полети: Ако наистина сте загрижени за регистрирания си багаж, дайте приоритет на директните полети или поне на прекачванията с достатъчно време, казва Скот Кийс, основателят на сайта за оферти за полети и съвети за пътуване Going.com.



„Най-вероятно е багажът да се загуби при прехвърлянето между самолетите при прекачване, особено ако има тясна връзка.“ И той каза, че това важи двойно по-важно за международните полети с тесни връзки.



Правата на пътниците



Снимайте багажа си и неговото съдържание: Джо Хобан, туристически агент в Спаниш Форк, Юта, на около 50 мили южно от Солт Лейк Сити, каза пред CNN Travel, че съветва клиентите си да „снимат багажа си, защото първите неща, които авиокомпаниите ще ви попитат, са каква е марката на чантата, какъв е цветът на чантата, размерът на чантата и съдържанието ѝ“.



Тя също така каза, че хората трябва да подредят това, което планират да опаковат, на леглото и да го снимат. Ако чантата се изгуби, това помага да се създаде запис на съдържанието.

Използвайте проследяване на багаж: Много приложения на авиокомпании позволяват на пътниците да виждат състоянието на багажа си в реално време, показвайки кога е регистриран, натоварен в самолета и разтоварен.

Можете сами да настроите независимо проследяване: За допълнителна безопасност можете да настроите собствено проследяване на багажа си. А пътуващите, използващи Apple AirTags, могат да позволят на трети страни достъп до информация за проследяване, което дава на летищата и авиокомпаниите още един инструмент за търсене на багаж в реално време.

Правилно идентифицирайте куфарите си и отвътре: Групата за защита на потребителите Travelers United съветва да поставите информацията си и отвътре, в случай че външният ви етикет се откъсне.

Силата на ръчния багаж: Авиокомпаниите не могат да загубят багаж, който никога не сте регистрирали.

Прегледайте покритието на кредитната си карта: Преди да закупите допълнителна застраховка за пътуване, Кийс ви предлага да проверите политиката на кредитната си карта за защита при пътуване. Може да получите допълнително обезщетение (за това, което авиокомпаниите не покриват) не само за загубен багаж, но и за възстановяване на суми за неща, които може да се наложи да купите, докато чакате багажа си.

Доставка на багаж: Изпращането на багажа ви отделно може да има смисъл за два вида пътувания, каза Кийс.

Първи случай: Ще живеете някъде месец или повече и планирате да донесете много неща. Доставката не само ви позволява да донесете повече, но и на по-ниска цена. И получавате услуга от врата до врата, вместо да носите тежки чанти из летището.

Втори случай: Имате няколко кратки междинни спирки преди крайна дестинация, където планирате да останете доста по-дълго. Използвайте ръчен багаж за кратките преходи; превозете големия си багаж до крайната спирка.

Ако доставяте вещите си до хотел или Airbnb, проверете с персонала или собственика дали могат да съхраняват вещите ви, докато пристигнете, каза Кийс.

На летището преди да полетите

Проверявайте багажа си своевременно: Групата за застъпничество Travelers United казва, че регистрацията на багаж в последния момент може да доведе до по-голям шанс за проблеми.

„Не прекалявайте със системата. Най-малкото забавяне може да има сериозни последици, когато багажът ви се движи по конвейерната лента и е избран за проверка за сигурност с малко време“, се казва на уебсайта ѝ.

Дръжте ценности в ръчния си багаж: TSA призовава пътниците да държат ценности като бижута със себе си в кабината. „Не ги поставяйте в регистрирания багаж“, се казва на уебсайта на агенцията .

Проверете местоназначението на етикета на багажа си: Travelers United ви съветва също да проверите отново етикетите на багажа на вашата авиокомпания и да се уверите, че те отиват там, където отивате, особено ако се регистрирате на тротоара.

Не забравяйте да приберете билета си за получаване на багаж на сигурно място.

Ако багажът ви се забави

Разгледайте и други места на летището: Ако куфарите ви не са на определената площадка за качване, уебсайтът за съвети за пътуване The Points Guy предлага да проверите близките площадки. Ако не ги видите там, опитайте в офиса за багаж на авиокомпанията. Това е и подходящ момент да използвате гореспоменатите приложения за проследяване.



Съобщете за проблема си и попълнете формуляри на летището: Ако багажът ви не се е появил, уведомете авиокомпанията.



„Много пъти персоналът на авиокомпаниите ще обясни, че багажът е бил открит, но ще бъде забавен до следващия полет“, казва Travelers United. „Ако имате време, изчакайте. Ако не, попълнете съответните формуляри за изгубен багаж на летището.“



Оставете авиокомпанията да достави багажа ви: Кийс каза, че ако авиокомпанията може да намери куфарите ви, но ще минат часове преди да пристигнат, уверете се, че представителите имат адреса, където ще бъдете, и използвайте услугата за доставка на авиокомпанията.



Пазете касовите бележки: „Ако купувате нещо, което да ви помогне да прекарате дните без багаж – от нов бански до паста за зъби – пазете касовите бележки. Може да ви потрябват, за да получите възстановяване на сумата“, съветва Going.com.



Ако багажът ви е изгубен, повреден или откраднат

Проверете политиката за искове и обезщетения на вашата авиокомпания: Всяка авиокомпания трябва да има информация на уебсайта си за това какво да правите, ако багажът ви е изгубен. Например, това е страницата на Delta Air Lines. Това е страницата на American Airlines. А това е страницата на Southwest Airlines. Авиокомпаниите, базирани извън Съединените щати, имат свои собствени системи. Ето какво да направите, ако летите с British Airways или Lufthansa.



Ако авиокомпанията не е отзивчива: „Ако авиокомпанията се бави с обезщетението... не се страхувайте да подадете жалба до Министерството на транспорта“, каза Кийс относно американските авиокомпании. Можете да подадете жалба тук .



За информация относно предявяването на искове за полети до Обединеното кралство, кликнете тук . И проверете сайта на Службата за гражданска авиация на Обединеното кралство тук . Получете повече информация за полети до Канада тук .



Ограничения на отговорността: Има дребен шрифт, изключения и пречки, свързани с документи/формулиране, но в крайна сметка би трябвало да получите пари за изгубения си багаж.



За вътрешни полети в САЩ максималната сума на отговорност, разрешена от разпоредбите на DOT, е 4700 долара. Авиокомпаниите могат да плащат повече от лимита, но не са задължени да го правят. Научете повече от DOT тук. За международни полети тази сума е около 2175 долара.

Повредени чанти: Ако видите, че багажът ви е повреден, докато сте още на летището, съобщете го там. Според DOT авиокомпаниите не са задължени да плащат за щети по предмети, причинени от неправилно опаковане, нито носят отговорност за „определени категории предмети (например: чупливи предмети, електроника, пари в брой, бързоразвалящи се предмети...).“ Те носят отговорност за повреди по колелца, дръжки и ремъци.