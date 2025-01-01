Храм "Успение Богородично" в петричкото село Рупите ще посрещне частица от мощите на свети Николай Чудотворец, съобщи богословът Иван Тупаров.

"С благословението на Неврокопския митрополит Серафим в деня, в който Православната църква почита паметта на свети Николай Мирликийски Чудотворец, голямо благословение ще споходи жителите и гостите на село Рупите. Ще бъдат посрещнати мощите на свети Николай Чудотворец, свети Евтимий Патриарх Търновски, свети Василий Велики, света великомъченица Варвара и на свети великомъченик Яков Персиец", каза още той.

Светите мощи ще бъдат посрещнати пред храм "Успение Богородично" в село Рупите в 07:30 ч. днес. В 08:00 ч. ще започне утринното богослужение, а в 09:00 ч. светата литургия.

Мощите ще останат през целия ден за благословение, за преклонение на всеки вярващ. За първи път посрещаме частици от мощите на толкова светии. Мощите на светиите ще бъдат посрещнати в Община Петрич за първи път, уточни богословът.

На 26 юли в църквата беше посрещната и осветена новоизписана икона на свети великомъченик Панталеймон.