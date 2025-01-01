Върху античен мол и полукръгла обществена сграда с красив фонтан са съсредоточени археологическите проучвания в римския град Никополис ад Иструм край великотърновското село Никюп. Това съобщиха пред журналисти директорът на Регионалния исторически музей във Велико Търново д-р Иван Църов и археологът Калоян Чакъров, които от години работят на обекта.

Д-р Църов припомни, че през тази година Никополис ад Иструм беше един от шестте обекта, целево финансирани с решение на Министерския съвет. С отпуснатите средства са организирани археологическите проучвания основно на два обекта – термоперипатус и инсула, западно от форумния комплекс.

Термоперипатусът е сграда, която няма аналог в източните римски провинции. В превод наименованието й означава отопляема сграда за разходки. До момента е установено, че от север и юг към улиците е имало по 13 магазина. В момента основната дейност на екипите е насочена към разкриване на част от улицата, която минава южно от сградата и зида, който я свързва с улицата. Около 20 метра са разчистени, а крайната цел е да бъде разкрита цялата улица. Тя е дълга около 70 метра и затова ще трябват поне още два сезона и финансиране, обясни д-р Църов.

Сградата заема една цяла инсула, което означава размер 32 на 70 метра и е датирана от края на II век при император Комод, което е удостоверено с надпис от Никополис ад Иструм, който се съхранява в Националния археологически музей в София. Император Комод бил убит при заговор, неговото име било изчегъркано от надписа, защото бил осъден на забрава, поясни д-р Църов. Отопляемата сграда за разходки с магазини напълно съответства на един античен мол, каза още той и добави, че в някои от магазините са открити части от керамични съдове и недовършени украшения от кост, които са били характерни за онези времена. Термоперипатусът е бил голяма зала с 4 входа – два на запад и два на изток, оформени като двуделни храмове, а за да е отопляема би трябвало да е имала и хипокауст (термоотопление, използвано в римско време, но измислено по-рано от гърците). Засега тази централна част все още не е проучвана и това ще стане през следващите десетилетия, каза д-р Църов.

Археологът Калин Чакъров за втора поредна година проучва обществена полукръгла сграда с фонтан, а в разкопките се включват и студенти от италианския град Верона с преподавателя им от български произход Диана Добрева. Фонтанът е споменат в публикация от XIX век, в която е описано, че при строежа на моста над река Росица през 1881 година, са взети над 2000 каменни блока от античния град. Едно от нещата, които тогава са разрушени е и този фонтан с три стъпала и 24 отверстия за водата. Обектът е бил многократно ограбван, намерени са много монети от османския период, включително и 10 стотинки от 1881 година, когато е строен моста, каза Чакъров.

Съоръжението няма точна датировка, обясни Чакъров. Откриват се изключително красиви архитектурни детайли, но разбити на много малки парчета. Те, както и античният мол, са от времето на известния от филма „Гладиатор“ император Комод и наследникът му, добави археологът. Откриват се също материали от II, III и IV век. Сградата е много представителна, с богата вътрешна украса. За това се съди по намерените парчета от разноцветни мрамори, варовикови облицовки, изящни архитектурни детайли. Водата за големия фонтан е идвала от акведукт – водопровод, който е довеждал водата по естествен гравитачен път от село Мусина, намиращо се на 20 километра от Никополис ад Иструм, обясни Чакъров.

Археолозите показаха и снимки на интересни монети, сечени в Никополис ад Иструм, на които са изобразени сгради с полукръгла форма. Според някои изследователи сред тях е и култова сграда, свързана с нимфите, за която може да се предположи, че е проучваната в момента, но е твърде рано това да се твърди категорично.

По време на срещата между археолозите и журналистите в Никополис ад Иструм беше извършено изправяне с кран на постамент за статуя, възстановен от дългогодишния реставратор към Регионалния исторически музей във Велико Търново Руен Хаджиниколов. Монументът с надпис е от втори век, като преди десетина дни са били слепени двете части, на които е бил разделен. Вероятно върху него е имало статуя на император и сега той беше върнат на мястото, където е бил преди 2000 години. Срещу този постамент се намира и друг подобен, който също е реставриран и беше преместен.

За реставрациите на каменните находки, музейните специалисти от Велико Търново вече ползват и специален лазер. Той влиза дълбоко в материала и почиства много по-прецизно камъка от традиционните водоструйка и химикали, а също така го запазва и занапред, обясни Хаджиниколов. Регионалният исторически музей е първият в страната, който прилага тази иновативна технология за почистване на архитектурни детайли в антични и музейни обекти, допълни д-р Църов.

С Руен Хаджиниколов беше и Вивиан Хавард, която се е заселила в близко село и се включва в проучванията и реставрацията в Никополис ад Иструм. Тя е специалист в тази област и е работила за няколко от големите и известни германски музеи, а д-р Църов каза, че предстои да бъде привлечена на работа в музея във Велико Търново.

БТА припомня, че през септември Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" записаха част от новия си албум в Никополис ад Иструм. В римския град ежегодно се провежда и фестивалът "Нике - играта и победата".