Жители на Сухиндол сигнализират за сериозен проблем с уличните кучета в града.

По думите им глутници се движат свободно из централните части на града. Пред Dariknews.bg те споделиха, че кучетата са агресивни и нападат. Вече има и регистриран инцидент с нахапана жена. „Хората ги е страх, особено сутрин и вечер, когато е тъмно“, казват местни жители.

dariknews.bg

Възрастна жена, която всеки ден ходи пеша до работа, разказа, че се налага да носи специална машинка за отблъскване на кучета. „Ако я забравя, веднага се пускат след мен. Просто е страшно“, сподели тя.

Гражданите се надяват институциите да реагират навреме, за да се предотвратят бъдещи сериозни инциденти.