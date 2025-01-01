Обилни валежи от около 130 литра на квадратен метър предизвикаха локални наводнения на територията на общините Бургас, Царево и Приморско, но към момента основните пътни участъци в региона остават проходими. Системата за ранно предупреждение BG Alert е задействана заради прогноза за нови интензивни валежи през нощта и повишени нива на реките.

Община Бургас

В община Бургас – село Извор, е евакуирано четиричленно семейство от дома им, след като около 14:15 часа река Изворска, в която се влива река Факийска, скъса дига и преля. Няма опасност за останалите къщи и хора.

Пътят за Извор засега е отворен. А пътят през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.

Проверка в Информационната система за управление на водите показва, че нивата на река Изворска достигат критичните 391 см, повишени са и нивата на дерето във вилна зона Черниците.

По искане на кмета Димитър Николов беше задействана системата BG Alert, а наблюдението на реките Факийска и Изворска река продължава денонощно.

Община Царево

Четири екипа служители от Районно управление - Царево към момента са на терен, като за през нощта е създадена организация за работа на още два полицейски екипа. 12 служители са в готовност да се организират в допълнителни шест екипа при нужда и влошена метрологична обстановка, съобщиха от МВР.

Обилните валежи от дъжд на територията на Районно управление - Царево са стартирали около 04.30 ч. днес, като освен наряда са осигурени три допълнителни полицейски екипа, които са обходили съществуващите критични точки. Падналото количество валежи е било около 130 литра на кв.м., което е довело до спиране на движението по републиканския път III-9901 в района на новия завод в Царево и района на местността "Падналите мостове", поради преливане на вода върху пътната настилка, идваща от дерета извън урбанизираните зони на общината и правеща водосбор на високите части на планината.

По данни от общинската администрация в зоната около къмпинг „Арапя“ са наводнени земеделски площи и предимно незаконни постройки край речното корито. Пътят към село Лозенец е напълно проходим, както и републиканският път към село Варвара, който по-рано беше временно затворен заради значителни водни количества.

В село Лозенец екип на РУ-Царево беше затворил временно и ул. "Георги Кондолов" в района зад ваканционно селище Лозенец, където пътят е бил залят от вода, придошла предимно от главния път и останалите пътища и улици в района, тъй като е най-ниската точка. Обходени са всички села и от ранните часове на деня е осъществен контакт с всички кметове и кметски наместници, както и с районната пожарна служба в Царево. Към момента няма разрушена инфраструктура, както и материални щети. В района на къмпинг „Арапя“ е обходено навсякъде, като единствено каравани и бунгала непосредствено до дерето, което преминава покрай къмпинга, са били леко заляти. Повечето от обектите там са незаконни и са поставени нерегламентирано в земеделски земи. Системата BG Alert е задействана в 14.00 ч. Към момента няма бедстващи хора, съобщиха от полицията.

Община Приморско

Екипи на общината, полицията и пожарната наблюдават нивото на река Ропотамо в района на село Ново Паничарево, след като водата се е повишила значително вследствие на валежите.

Кметът на Приморско Иван Гайков съобщи, че екипи на общината, полицията и пожарната наблюдават непрекъснато състоянието на река Ропотамо в района на село Ново Паничарево. След обилните валежи реката е увеличила значително нивото си. По думите на Гайков към момента няма непосредствена опасност за хора или имоти.

Община Созопол

На територията на Община Созопол - отсечката на третокласен път III-7908 от село Зидарово към село Присад до село Димчево бе затворена, поради заливане с вода. Отсечката на общински път от село Извор до разклона за село Зидарово бе отворена да движение, въпреки наводнението, тъй като оттока е бил бърз. Имало е три закъсали леки автомобила, като за извеждането им от рисковата зона е насочен екип на пожарната.

Във всички критични зони са разположени полицейски патрули.

Припомняме, че обилни валежи през изминалата нощ предизвикаха локални и временни наводнения по някои пътни участъци в района на Царево. В по-ниските точки на пътната мрежа, в сутрешните часове на деня, е имало повече вода, което е затруднило движението. Към момента няма непроходими участъци.