Кристина Агилера очарова с бляскава визия и празнична магия в новия си специален филм Christina Aguilera: Christmas in Paris. Концертният филм отбелязва 25-годишнината от коледния ѝ албум My Kind of Christmas и обещава да пренесе зрителите в един истински парижки зимен свят.

„Този филм е празник. Париж по време на Коледа има своя собствена магия. Има нещо толкова поетично в това да отбележа този важен момент именно тук — в град, който вдъхновява“, споделя 44-годишната изпълнителка на „Genie in a Bottle“ в трейлъра. В кадрите Агилера сияе в елегантни рокли и бляскави бодита, докато изпълнява класики като „My Favorite Things“ от The Sound of Music. На сцената тя обикаля празна зала, облечена изцяло в черно с изискано барета, излъчвайки неповторим стил и класа.

Агилера е зашеметяваща и, докато се върти в бордо рокля, кара въртележка, пише в тефтер и се потапя в празничната атмосфера на Париж.

Филмът, представен от Fathom Entertainment, Vertigo Live Productions и Roc Nation и режисиран от Сам Ренч (Taylor Swift: The Eras Tour, Billie Eilish: Live at the O2), включва съновидни парижки сцени и смело кабаре в легендарния Crazy Horse.

Концертът е заснет пред публика от 250 души на зимна тераса над музея Musée du Quai Branly.

Агилера изпълнява празнични класики и свои хитове на фона на Айфеловата кула, превърната в блестяща коледна елха. Билетите за Christina Aguilera: Christmas in Paris бяха пуснати в продажба на 7 ноември чрез Fathom Entertainment и касите на участващите кина.

My Kind of Christmas излиза през 2003 г. и достига първо място в американската класация Top Holiday Albums. В интервю за PEOPLE от ноември 2024 г. Агилера разкри любимите си празнични ритуали, като времето за вана и грижа за кожата. „Обичам вани и през празниците обръщам специално внимание на тази рутина. Хидратацията също е важна, особено през студеното и сухо време“, казва тя.

Кристина, майка на 17-годишния Макс и 10-годишната Съмър и сгодена за Матю Рътлър, споделя и как празнува Коледа със семейството си: „Коледните пижами са задължителни! Обичаме забавни гащеризони и уютни чорапи.“

Christina Aguilera: Christmas in Paris ще бъде в кината само на 14 и 21 декември, предоставяйки възможност на феновете да се потопят в магията на Коледа и да видят Агилера в цялата ѝ бляскава красота и стил.