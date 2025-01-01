Много хора се будят сутрин с напрегната челюст, тъпа болка в слепоочията или неприятно усещане в зъбите, без да подозират, че през нощта са стискали или скърцали със зъби. Този навик, известен като бруксизъм, може да остане скрит с години, защото най-често се случва, докато спим. За други обаче е ежедневен спътник – появява се в напрегнати моменти, докато работят пред компютъра, шофират или се концентрират върху задача.

Но независимо дали се появява вечер или през деня, бруксизмът има един общ корен: напрежение в челюстните мускули, което може да натежи върху цялото лице и да повлияе както на съня, така и на общото здраве.

Как изглежда бруксизмът в ежедневието?

При някои хора симптомите са ясни и силно изразени – силно скърцане със зъби, което партньорът чува нощем. При други е тихо, почти незабележимо стискане, което води до усещане на умора в челюстта или до „дърпане“ в областта на слепоочията сутрин. Понякога се появява и непонятна чувствителност на зъбите, която кара човек да се стряска при студена вода.

Изтриването на емайла е друг често срещан знак – зъбите започват да изглеждат по-плоски, а понякога могат дори да се появят малки пукнатини по тях. При по-сериозни случаи челюстната става започва да пука или да боли при отваряне на устата. Всичко това са начини, по които тялото подсказва, че мускулите работят повече, отколкото трябва.

Защо стискаме зъби – и защо толкова много хора го правят?

Причините рядко са само една. Най-често бруксизмът се появява в периоди на стрес, когато човек несъзнателно държи тялото си „в готовност“, а това напрежение се пренася и към челюстта. Проблемите със съня, нередовните часове за лягане, апнеята или силното хъркане също могат да провокират епизоди на стискане през нощта.

Съществуват и чисто стоматологични причини – неправилно подредени зъби или захапка, липсващи зъби, неволните навици да чегърташ химикалка, да стискаш челюст, докато спортуваш или дори да дъвчеш нокти.

Интересното е, че бруксизмът често се наблюдава в семейства – генетиката вероятно има роля, както и някои медикаменти, които повишават напрежението в мускулите. Кофеинът и алкохолът могат допълнително да засилят нощното стискане, особено когато се приемат вечер.

Какви рискове крие продължителното стискане на зъби?

Въпреки че много хора свикват с усещането, бруксизмът може да има сериозни последствия, ако се игнорира. Износването на зъбите е сред най-честите – емайлът се „изтърква“ и зъбите стават по-къси и чувствителни. Това може да доведе до нужда от корони или други възстановявания.

Мутичната болка също не е за подценяване. Прекаленото напрежение в челюстта се разпространява към шията, раменете, ушите и слепоочията, което често причинява главоболия, наподобяващи мигрена. В тежки случаи човек започва да усеща дискомфорт дори при говорене или хранене.

Всичко това може да бъде избегнато, ако бруксизмът бъде разпознат навреме и се вземат подходящите мерки.

Какво помага наистина?

Най-логичната и ефективна първа стъпка е посещение при стоматолог. Той може да установи дали има изтриване на зъбите, проблеми със захапката или напрежение в челюстната става. В много случаи се препоръчва изработка на индивидуална шина. Тя не лекува причината, но предпазва зъбите от увреждане и намалява напрежението в мускулите, като им „дава сигнал“ да се отпуснат.

Полезен е и подходът към ежедневието. Много хора не осъзнават колко често стискат зъби през деня – например когато са съсредоточени, ядосани или се опитват да се справят с краен срок. Съзнателното отпускане на челюстта, кратките паузи, разтягане на врата и дълбокото дишане могат да променят този навик.

Не бива да се подценяват и техниките за управление на стреса – дори 10 минути медитация вечер или няколко дълбоки вдишвания преди сън могат да намалят нощните епизоди. Ограничаването на кофеина следобед също има значение, както и избягването на алкохол вечер.

Когато челюстните мускули вече са болезнени, физиотерапията или масажът в областта на челюстта и врата могат да донесат облекчение. Понякога е полезно и кратък курс упражнения, които да възстановят нормалното движение на челюстта.

А какво да знаем за децата, които стискат зъби?

При децата бруксизмът е доста по-разпространен, но обикновено е временен. Той често се появява по време на растежа на нови зъби, когато венците са чувствителни и детето инстинктивно стиска или скърца. Понякога е реакция към превъзбуда или стрес – например след нова среда в яслата, преместване или силни емоции.

В повечето случаи навикът отминава сам, но ако се придружава от болка, лош сън или износване на зъбите, е добре да се потърси съвет от детски стоматолог.

Кога е време да потърсим специалист?

Определено си струва да се консултирате, ако се събудите с болка в челюстта, ако често имате тъпи главоболия след сън, ако партньорът ви чува скърцане или ако забелязвате промяна във формата на зъбите. Колкото по-рано се постави диагнозата, толкова по-лесно и успешно се овладява проблемът.

Бруксизмът е едно от онези състояния, които често подценяваме. Но с правилния подход, малко промени в ежедневието и помощ от специалист, стискането на зъби може да бъде напълно овладяно. Добрата новина е, че решения има – и много от тях са лесни и достъпни.