САЩ остават „най-големият съюзник на Европейския съюз“, заяви днес върховната представителка по сигурността и външната политика Кая Калас, цитирана от Франс прес.

Тя направи това изказване във връзка с новата стратегия за сигурност на САЩ, която е силно националистическа и в която се очаква „цивилизационното западане“ на Европа.

„Разбира се, има много критики, но мисля, че някои от тях са оправдани“, каза Калас по време на конференцията „Доха Форум“ в Катар.

„САЩ остават най-големият ни съюзник. Не винаги имаме съгласие по различни въпроси, но мисля, че общият принцип остава непроменен. Ние сме най-големите съюзници и трябва да останем обединени“, добави тя.

Вчера администрацията на американския президент Доналд Тръмп публикува документ, определящ „Национална стратегия за сигурност“, съобразно линията на Тръмп за „Америка на първо място“.

Документът остро критикува европейците и подкрепя твърденията на крайно десни политици, че старият континент е изправен пред „цивилизационно изтриване“ заради имиграцията. Той поставя и под въпрос „безплодната мания по регулационно задушаване“.

Американската стратегия за сигурност освен това не предвижда разширяване на НАТО, с което още веднъж разбива надеждите на Украйна, която се бори с руска инвазия.

„Европа подценява силата си. По отношение на Русия, например, трябва да имаме повече доверие в себе си“, каза Калас.

Днес американски и украински представители ще се срещнат в Маями за трети последователен ден, за да преговарят за края на войната с Русия, която продължава повече от три години.

„Налагането на ограничени и пречки пред Украйна няма да доведе до траен мир“, предупреди Калас. „Ако агресията бъде възнаградена, това ще се случи отново – не само в Украйна или Газа, а навсякъде по света“, добави тя.