Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е провел съдържателен разговор по телефона с емисарите на Доналд Тръмп – Стив Уикоф и Джаред Къшнър, предадоха световните агенции.

"Украйна е решена да продължи да работи добросъвестно с американската страна, за да се постигне наистина мир. Ние договорихме следващите стъпки и формати на разговори със САЩ“, написа Зеленски в „Екс“.

Уиткоф и Къшнър бяха по-рано през седмицата в Москва за среща с руския президент Владимир Путин.

Зеленски обсъди визитата на специалния пратеник Уиткоф в Москва по телефона с Тръмп

От три дни в Маями пък между американски и украински представители се водят разговори. Уиткоф участва в тях от страна на САЩ, а Украйна е представлявана от Рустем Умеров. Къшнър също участваше в разговорите.

Очакваше се Уиткоф да информира Умеров за срещата си в Москва с руския президент. Зеленски сега заяви, че чака Умеров да му представи подробен отчет за наученото от Уиткоф, когато се прибере в Киев.

„Не всичко може да се обсъди по телефона, затова трябва да работим в тясно сътрудничество с нашите екипи относно идеи и предложения“, каза Зеленски. „Нашият подход е, че всичко трябва да бъде изпълнимо – всяка важна мярка за мир, сигурност и възстановяване“, добави той.