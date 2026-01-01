Изпълнителна агенция "Медицински надзор" се активира срещу нерегламентираните плащания и доплащания в болниците. След серия публикации в последните дни за скандални суми, поискани за уж безплатна медицинска помощ, агенцията обяви, че ще увеличи проверките и ограничаването на тези такси ще бъде основен приоритет.

"Установихме, че най-честите причини за нерегламентирани доплащания са свързани с предоставяне на т.нар. пакети с допълнителни услуги. В някои от болниците е практика да се предлагат такива пакети, включващи дейности, които не са непременно необходими за самия диагностично-лечебен процес".

Това обясни пред БНР д-р Атанас Атанасов – изпълнителен директор на ИА "Медицински надзор". И даде пример:

"В някои лечебни заведения има пакети, които включват информационен асистент, обучения против падане, такси за административни обслужвания, несвързани пряко с диагностично-лечебния процес. Тези практики са незаконни, тъй като пациентът се задължава да закупи тези пакети, като обикновено без тях той не може да бъде хоспитализиран и лекуван".

По думите му това се случва в различни по големина лечебни заведения, като най-сериозните суми са искани от големи университетски лечебни заведения в големите градове. Има и частни болници, т.нар. "бутикови" болници, в които също има подобни практики, допълни той.

"В момента се прави преглед. Тези лечебни заведения, при които са установявани назад във времето такива практики, ще бъдат поставени в групата на т.нар. "рискови" лечебни заведения, където контролът ще бъде периодичен".

Д-р Атанасов изтъкна, че при установени нарушения се налагат и глоби. Според него обаче те не дават достатъчен резултат:

"Тези суми, които се налагат, на фона на оборота, който имат големите лечебни заведения, са незначителни и не водят до някаква превенция или подобряване на ситуацията".

По думите му агенцията е извършвала проверки и е санкционирала болници за подобни случаи, но въпреки санкциите, след това лечебните заведения продължават с тези практики.

От ефира на предаването "Преди всички" д-р Атанасов призова хората, когато имат необходимост от ползване на медицинска помощ, задължително да обръщат внимание на т.нар. информирани съгласия:

"Да четат внимателно текстовете, които са включени в тези бланки за информирано съгласие, преди да ги подпишат, защото в много от случаите след проверка се оказва, че всъщност пациентът е сключил договор с лечебното заведение за заплащане на тези предложени услуги".

Той обяви, че има подадени сигнали към прокуратурата, както и съвместни проверки с НЗОК. Към момента проверките на институциите са на различен етап, уточни д-р Атанасов и подчерта:

"Този контрол не започва от днес. Това е практика на агенцията. Това, което в момента ръководството ще направи, е да задълбочи и да приоритизира този контрол, защото това е изключително чувствителна тема за гражданите".