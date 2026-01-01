Синтровите езера в пещера „Ухловица“ край родопското село Могилица са пълни и преливат след обилните валежи през последните дни. Това каза Данаил Хаджиев, планински водач и ски инструктор. Преливащите подземни езера са красива гледка за туристите, която е забравена през последните близо 15 години заради климатичните промени.

След продължителните дъждове в Родопите през последните дни, нивото на водата в подземията на „Ухловица“ се е повишило значително. Това не е необичайно състояние за тази пещера, каза Хаджиев. Според него глобалното затопляне и поредицата години с необичайна суша се усещат и в пещерите.

В предишни години преливането на синтровите езера в „Ухловица“ е било нещо нормално, всяка пролет и есен те са се пълнили от снеготопенето и обилните валежи.

Синтровите езера представляват различни по площ и обем водни басейни, образувани вследствие на естествено преграждане на течащи подземни води, допълни Данаил Хаджиев. Според него туристическият маршрут от пещерата сега е особено красив за наблюдение на подземните езера и синтровия водопад от варовик над тях. Температурата в пещерата е 10 градуса дори и в ледените за Родопите дни.