Задържаха 47-годишен мъж от Перник за отправена закана за убийство след семеен скандал, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 11 февруари, малко преди полунощ. Сигналът на тел. 112 е подаден за възникнал конфликт между зет и тъст.

По първоначални данни по-младият мъж се заканил с убийство на 66-годишния си тъст и произвел изстрел с газов пистолет в помещението, в което били. Установено е, че оръжието не е регистрирано по надлежния ред. Впоследствие по-възрастният мъж нанесъл удар в лицето на зет си, като не са причинени сериозни наранявания.

47-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа. Той е познат на полицията. Образувано е досъдебно производство. Уведомена е прокуратурата, а разследването продължава.