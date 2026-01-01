Президентът Румен Радев (2017-2026 г.) обяви, че създаването на нова партия в момента не е възможно и ще се реализира след изборите.

„Законодателството на България отнема няколко месеца - поне три месеца, в които трябва да се регистрира на една партия. На създаване на партия сега не мога да разчитам. Партия ще правим след изборите, към момента не е възможно“, заяви той в в първо интервю след оставката в "Панорама" по БНТ.

Радев коментира също причините за забавянето и обясни, че досега не е използвал поста си, за да формира политическа формация. „Нито за минута аз не съм използвал поста си, за да правя партия. Аз обикалях в цялата страна, не мога да ви опиша – думите към мен бяха едни и същи – "г-н президент, създавайте партия", добави той.

„Постът е в сигурните ръце на Илияна Йотова“

Радев подчерта, че Йотова ще вземе решенията самостоятелно за избора на служебен премиер, след като получи пет пъти "да" по време на консултациите и той няма предварителни уговорки с нея. „Категорично, не. Аз не се меся. Тя ще вземе решение“, каза Радев.

Пътят на Радев към парламента: Как президентът може да участва в изборите без нова партия

Радев говори за борбата с олигархията и неравенството, като изтъкна, че целта е България да се развива като демократична държава. „Моята голяма цел е България да се развива като голяма демократична България“, заяви президентът.

„Основаната цел е демонтаж на този управленски модел. Ако не го постигнем, всички формации ще попадат в олигархията. Работим по всеобхватна програма, която да пресече достъпа на олигархията до управлението и да защити бизнеса от този рекет“, добави той.

Президентът подчерта и призива на гражданите за край на беззаконието: „В края на миналата година българите от цялата страна получиха и поискаха оставката. Поискаха да се сложи край на беззаконието. Считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да настъпя в парламентарната политика.“

Външна политика

Радев: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия

На въпроса чии е Крим, Румен Радев заяви: "Съгласно международното право Крим е част от Украйна, а реалността казва, че Крим част от Русия. Това са факти и никоя интерпретация не може да ги отмени"

Той допълни още, че „нашата история и политически съюзи са даденост. Моите оценки за войната в Украйна се базират на моя опит. Аз прилагам точно него“

„Ако България сведе своето поведение до това с кого сме или срещу кого сме, рискуваме да създадем конфликти. Трябва да отстояваме своя интерес“, категоричен е Радев.

Без вдигане на данъци

Относно икономиката Радев беше категоричен: „Данъците не трябва и няма да се вдигат. Само силна икономическа държава може да бъде истински социална държава“.

По въпроса за бъдещи коалиции той заяви: „Не стъпвам в политиката за еднолична власт. Демокрацията се крепи на диалог“. „Ще говоря с всеки, който иска България да бъде сигурна и конкурентна и има куража да бъде разградeн този олигархичен модел“.

За хората около бъдещия проект Радев каза: „Колко много хора от цялата страна искат да участват – всеки ден се заявяват“. „Сигурен съм, че ще допускаме грешки, но ще има хора, които ще бъдат премахвани веднага, когато усетим“.

Той не поиска да сподели кой участва в неговия екип.

Ляви, десни, центристи

„Аз не си падам по етикетите и самите понятия ляво и дясно се размиха. А хората очакват от нас в тази сложна обстановка. Нека оставим на вас, медиите, дали сме леви, десни, центристи. Много по-важни са хората от етикетите“, сподели още Радев.